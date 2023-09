Qualificazione Europei 2024: il terzo girone dell’Italia

Nel mondo del calcio non ci si annoia mai: tra stagioni ad alta tensione, competizione alle stelle, imprevisti e discussioni arbitrali, calciomercato e cambi alla dirigenza, ogni anno sembra segnato da svolte epocali. Il 2023, in particolare, ha visto la fine di un’era per la Nazionale di Calcio italiana, quella di Roberto Mancini, che ha lasciato al suo successore un grande traguardo da raggiungere, la qualificazione agli Europei 2024. Gli appassionati di scommesse sportive sono già con gli occhi puntati alle quote e i tifosi non vedono l’ora di vedere cosa hanno in serbo le nazionali per loro.

È proprio da questo contesto che partirà Luciano Spalletti, tecnico molto apprezzato nell’ambiente che accoglie la sfida nazionale dopo la vittoria dell’ambito scudetto con il Napoli: l’obiettivo per lui sarà riscattare l’Italia, e gli italiani, dopo la delusione alla qualificazione dei mondiali 2022 in Qatar facendoli brillare in Germania in occasione dei prossimi europei.

La gestione di Roberto Mancini alla guida della Nazionale Italiana è stata un periodo dorato per il calcio italiano. Mancini ha preso le redini della squadra dopo il fallimento della Nazionale nella qualificazione alla Coppa del Mondo 2018, e in pochi anni ha trasformato il destino della squadra. Il punto culmine della sua gestione è stato il trionfo agli Europei 2020 , in cui l’Italia ha sconfitto l’Inghilterra in una finale emozionante.

Tuttavia, come spesso accade nel calcio, tutte le cose belle hanno una fine. Nel luglio 2022, dopo una valutazione delle prospettive future, Mancini ha annunciato il suo addio alla Nazionale Italiana. Il suo impegno e il suo contributo allo sviluppo del calcio italiano rimarranno indelebili nella storia del paese, anche al di là delle reazioni e delle delusioni che questo addio ha comportato.

Dopo l’addio di Mancini la scelta sul suo sostituto non poteva che ricadere su un leader Luciano Spalletti, un allenatore con una lunga carriera nel calcio italiano e una reputazione di successo. Spalletti è stato chiamato a prendere il timone della Nazionale e guidarla attraverso le prossime sfide, compresa la qualificazione agli Europei 2024 e il mantenimento dell’alto livello di prestazioni raggiunto sotto Mancini.

Questo torneo si preannuncia come uno dei più competitivi di sempre, con le migliori squadre europee che si sfideranno per il titolo continentale. L’Italia, inserita nel gruppo C, lotterà insieme ad altre 52 nazionali per aggiudicarsi uno dei 23 posti disponibili: due partite sono già state disputate a marzo (con la sconfitta 1-2 contro l’Inghilterra e la vittoria 0-2 contro Malta ), ora il calendario prevede altre sei gare:

Sabato 9 settembre 2023 – MACEDONIA DEL NORD-ITALIA

Martedì 12 settembre 2023 – ITALIA-UCRAINA

Sabato 14 ottobre 2023 – ITALIA-MALTA

Martedì 17 ottobre 2023 – INGHILTERRA-ITALIA

Venerdì 17 novembre 2023 – ITALIA-MACEDONIA DEL NORD

Lunedì 20 novembre 2023 – UCRAINA-ITALIA

Attualmente la classifica del girone vede l’Italia in quarta posizione a pari punti con la Macedonia del Nord (in testa l’Inghilterra con 12 punti seguita dall’Ucraina con 6): agli azzurri per qualificarsi basterà un secondo posto dal momento che le prime due squadre di ogni girone giocheranno il torneo tedesco 2024.

Con Spalletti al timone e una squadra di talento a disposizione, l’Italia ha tutte le carte in regola per competere al massimo livello e continuare a scrivere la sua storia di successo nel mondo del calcio.