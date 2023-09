Caccia aperta alla lupa che terrorizza gli abitanti di Vasto

La lupa di Vasto spaventa gli abitanti: istituzioni a lavoro per catturarla. Potrebbe essere l’unica responsabile dei diversi attacchi avvenuti anche a San Salvo

Sarebbe una lupa l’esemplare di canide che da mesi sta terrorizzando gli abitanti di Vasto e San Salvo, in provincia di Chieti. L’animale è responsabile di diversi attacchi, ultimo dei quali risale allo scorso 29 agosto ai danni di un cagnolino. Secondo le analisi del Dna effettuate dagli esperti dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) non vi sono tracce di ibridazione: si tratta, quindi, di un lupo puro. Nel frattempo, il comune di San Savo ha rilasciato un vademecum sul comportamento da adottare in presenza di animali selvatici, con il proposito di arginare ulteriori incidenti. L’animale, si legge nella nota condivisa sui social, “ha manifestato comportamenti problematici e di aggressività nei confronti delle persone e un atto predatorio nei confronti di un cane padronale”. Per questo, “le istituzioni sono a lavoro con i competenti organi tecnici per consentire nel più breve possibile la cattura del lupo e la sua traslocazione in un’area faunistica“.

LA LUPA DI VASTO

Come racconta la Dire (www.dire.it), lo scorso 11 agosto la lupa ha attaccato una 11enne sul lungomare di San Salvo. La bambina è stata portata all’ospedale di Vasto, dove è stata curata per le ferite riportate alle cosce. Proprio dal morso lasciato sul suo corpo è stato possibile prelevare il campione di saliva utilizzato dall’Ispra per individuare l’animale responsabile. Al momento si pensa che sia lo stesso esemplare il responsabile di altri attacchi che si sono verificati negli ultimi mesi.

Un altro episodio risale allo scorso 27 luglio, quando due fidanzati sono stati attaccati mentre si trovavano su una spiaggia di Vasto Marina. Entrambi sono stati morsi e hanno riportato alcune ferie sul corpo.