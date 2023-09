Tumore al seno: in UE nuova indicazione terapeutica per Trodelvy

Tumore al seno: dal Comitato per i Medicinali per Uso Umano dell’Agenzia Europea per i Medicinali nuova indicazione per Trodelvy (sacituzumab govitecan-hziy) in monoterapia

Il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (Chmp) dell’Agenzia Europea per i Medicinali ha raccomandato Trodelvy (sacituzumab govitecan-hziy) come monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma mammario HR+/HER2- in fase avanzata non resecabile o metastatico che hanno ricevuto una terapia endocrina e almeno due terapie sistemiche aggiuntive.

La decisione finale della Commissione Europea sull’indicazione aggiuntiva per il coniugato anticorpo-farmaco diretto contro Trop-2 è prevista per la fine dell’anno.

“Quando le pazienti con carcinoma mammario metastatico HR+/HER2- sviluppano resistenza alle terapie endocrine, le opzioni terapeutiche sono limitate”, ha spiegato Bill Grossman, responsabile dell’area terapeutica di Gilead Oncology. “Trodelvy ha il potenziale per cambiare questa prospettiva e puntiamo a sfruttare i benefici dimostrati nel carcinoma mammario metastatico triplo-negativo di seconda linea”, ha aggiunto.

Il parere positivo del Chmp è stato supportato dai risultati dello studio di Fase III TROPiCS-02, che ha dimostrato un beneficio di sopravvivenza globale statisticamente significativo e clinicamente rilevante di 3,2 mesi con sacituzumab govitecan rispetto alla chemioterapia ad agente singolo scelta dal medico.

L’anticorpo coniugato ha anche migliorato la sopravvivenza mediana libera da progressione del 34%. Inoltre, il 21% delle persone trattate con il farmaco di Gilead era libero da progressione a un anno, rispetto al 7% di quelle trattate con la chemioterapia. Infine, il farmaco ha anche migliorato significativamente altri endpoint secondari, tra cui il tasso di risposta obiettiva e il tempo al deterioramento.

I dati aggiornati del trial sono stati presentati al congresso dell’ASCO.

Trodelvy è approvato in più di 40 Paesi per il trattamento di adulti con carcinoma mammario triplo negativo non resecabile localmente avanzato o metastatico che hanno ricevuto due o più terapie sistemiche precedenti, di cui almeno una per la malattia metastatica. Negli Stati Uniti, il farmaco è approvato anche per l’uso in adulti con carcinoma mammario HR+/HER2- non resecabile, localmente avanzato o metastatico, che hanno ricevuto una terapia endocrina e almeno altre due terapie sistemiche nel contesto metastatico.