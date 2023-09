CIFRA si svela a Cinema Galleggiante a Venezia

La nuova piattaforma di arte digitale CIFRA partecipa all’edizione 2023 della rassegna culturale CINEMA GALLEGGIANTE – Acque Sconosciute a Venezia

CIFRA neonata piattaforma in streaming di Arte digitale internazionale (www.cifra.com) sarà presente per la prima volta alla rassegna culturale Cinema Galleggiante – Acque Sconosciute, che si svolge sulle acque della Laguna di Venezia dietro l’isola della Giudecca.

Dal 25 agosto al 10 settembre la manifestazione prevede proiezioni e performance di autrici e autori internazionali e locali su un impianto scenico flottante visibile dalla propria imbarcazione o da una piattaforma galleggiante.

La quarta edizione della manifestazione che ha come sottotitolo Ripensare la città dalla Laguna, indaga l’abitare, la relazione tra l’umano e il non umano e l’impatto antropico sugli ecosistemi.

La sera del 4 Settembre p.v., il programma di CIFRA che avrà titolo Echoes of the Past in Myths of the Present prevede la proiezione di opere di cinque artisti diversi, che esplorano il terreno dell’ignoto per mettere in luce il ruolo fondamentale dei miti nella nostra percezione del mondo. Facendo rivivere eventi storici, cercano di sondare come la coscienza umana costruisca le immagini. Le opere degli artisti aprono spiragli verso gli aspetti enigmatici dell’esistenza, rivelando idee che ci avvicinano alla natura e ai suoi misteri

I cinque artisti di fama internazionale sono il regista e creatore di animazioni d’avanguardia Jan Švankmajer (Repubblica Ceca), l’artista video Angelika Markul (Francia), il performer , artista e regista Chen Zhou (Cina), il maestro del cinema e regista video d’avanguardia Basim Magdy (Egitto, Svizzera), e l’artista specializzato in film, video e installazioni multimediali Clément Cogitore (Francia).