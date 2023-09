Il Wallride Festival torna ad Altamura il 2 e 3 settembre: il programma

Wallride Festival: rap, punk e street culture con Nitro, La Sad, Kid Yugi, Giumo & Tanca e altri ad Altamura (BA) il 2 e 3 settembre

La quinta edizione di Wallride Festival, evento dedicato alla street culture nelle sue varie forme, si terrà sabato 2 e domenica 3 settembre 2023 ad Altamura (BA). Il festival ha in programma una serie di attività libere a partire dal mattino mentre per accedere all’Area Concerti, dal tardo pomeriggio, è previsto un biglietto di ingresso (https://linktr.ee/wallridefestival).

I main artist dell’Area Concerti saranno Kid Yugi e Nitro, che si esibiranno il 2 settembre, e Giumo & Tanca e La Sad, che suoneranno il giorno seguente, il 3 settembre.

Il direttore artistico Stefano Tancredi (aka Tanca) commenta così questa line-up: “Gli artisti scelti per questa quinta edizione di Wallride Festival sono, se si può dire, alcuni dei capisaldi del proprio genere in questo momento e meglio di altri rispecchiano la street culture: Kid Yugi, giovane promessa del rap Italiano e della nuova scuola hip hop, pugliese duro e crudo come pochi; Nitro, un punto di riferimento del rap Italiano, uscito con un nuovo disco nel 2023, uno dei rapper più tecnici e diretti della scena italiana; La Sad, il trio punk-rock che, nell’ultimo periodo, è riuscito ad affermarsi nel genere e a guadagnare il totale rispetto dell’industria musicale italiana; infine Giumo & Tanca, di cui faccio parte, unione dei progetti solisti di due membri del collettivo Klen Sheet, una fusione di punk, rap ed elettronica in una catarsi di urla ed emozioni che arrivano dritte in faccia“.

Wallride Festival nasce nel 2015 e prende il nome da un movimento che si esegue con lo skateboard e che rispecchia la filosofia dell’evento, perché è un salto in cui si rimane con i piedi sulla tavola, dunque un modo per esprimersi creativamente con entusiasmo e grinta ma rimanendo ben ancorati alla base. L’obiettivo di Wallride Festival è promuovere la street culture nel territorio dell’Alta Murgia, coinvolgendo più generazioni ma con un occhio di riguardo ai giovani e al loro potenziale creativo, attraverso la realizzazione di eventi in sinergia con le altre realtà territoriali e la creazione di attività che abbiano un impatto culturale continuativo.

Ogni giornata del festival, non a caso, prevede attività come contest di skateboarding e breaking, freestyle battle, parkour, frisbee, jam session, performance di graffiti / street art. Tutte queste attività potranno anche essere svolte liberamente in aree attrezzate. Ci saranno, inoltre, mostre dedicate alla street culture e alle sue varie forme. Infine, nell’Area Concerti, dopo i live sono previsti anche dei dj set.

Il festival è stato anticipato da una serie di eventi (jam, open mic, mostre ecc) che hanno avuto luogo tra la metà di aprile e l’inizio di luglio ad Altamura, Matera e Gravina. Di seguito il programma completo di questa nuova edizione.

WALLRIDE FESTIVAL

02 SETTEMBRE – 03 SETTEMBRE 2023

@ Stadio Comunale “T. D’Angelo”

Via Mura Megalitiche

Altamura (BA)

INGRESSO AREA CONCERTI:

Day 1 – €28,75

Day 2 – €28,75

Full Pass – €45

DAY 1 – Sabato 2 Settembre

(apertura cancelli ore 10.00)

Attività libere:

– Skateboarding, breaking, Wallride Freestyle Battle WMC, Parkour, Bouldering, Ultimate Frisbee, Circolab (laboratorio circense), Area Kids gonfiabili, Graffiti/Street Art, Finger Skate, Mostra illustrazioni su skateboard, Mostra fotografica street culture, Expo Upcycling Area Market, Area Stampa (talk by Liberfestival), Wallradio Podcast (by Wave), Stage Area Street Food per Skateboard, Redbull Stage

Area Concerti (main stage) dalle 17.00 – Ingresso €28,75:

– Opening act: Sixteen, Rimshot, Elvis the Kid, Bruno Bug, Smooveflex + Upsteppers

– H 20.50 Kid Yugi

– H 22.00 Nitro

– H 23.30 Dj set

DAY 2 – Domenica 3 Settembre

(apertura cancelli ore 10.00)

Attività libere:

Skate, Breaking, Mc’s ecc.

– Graff Zone (dalle 10:00 alle 20:00)

– Dj set Mondobeat (dalle 16:00 alle 20:00)

– Inizio contest ore 16:00 (Skate, Breaking, Mc’s ecc)

– Premiazioni Contest

– Redbull Stage

– Stage Area Street Food per skateboard

Area Concerti (main stage) dalle 17.00 – Ingresso €28,75:

– Opening act: Jam session strumentale La Primavera

– H.19.45 Giumo & Tanca

– H 21.30 La Sad

– H 22.40 Dj Set

