A Bari è polemica per l’annuncio di affitto che esclude elettori della Meloni

“Non si affitta ad elettori della Meloni”: polemica per un annuncio di affitto a Bari pubblicato su un noto portale di ricerca

“No perditempo ed elettori della Meloni”: l’annuncio è inequivocabile ed è stato pubblicato su un noto sito di vendite, che ospita anche annunci immobiliari. In affitto è una stanza singola nella zona di Poggiofranco, Bari, in un appartamento condiviso con lavoratori 40enni, evidentemente non simpatizzanti dell’attuale presidente del Consiglio.

IL TESTO DELL’ANNUNCIO

“Affittasi stanza singola a lavoratori/ici in appartamento condiviso con altri due lavoratori 40enni a Poggiofranco (viale Kennedy). Ampi spazi (100 mq), salone, due balconi ma un solo un bagno. NO aria condizionata ed ascensore. Disponibilità da metà ottobre. 300 € spese escluse. No perditempo ed elettori della Meloni“, si legge nell’annuncio pubblicato la mattina del 31 agosto.

IAIA: “ANNUNCIO AFFITTO ESCLUDE ELETTORI FDI, DISCRIMINAZIONE ASSURDA”

Con una nota Dario Iaia, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Taranto, componente della commissione Ambiente della Camera è intervenuto nel merito. “Dopo le minacce subìte solo poche ore fa dalla premier, questo episodio – commenta – dimostra un certo clima d’intolleranza e di odio, a mio parere pericoloso, sia per le Istituzioni e sia per la stessa presidente Giorgia Meloni. È nostro dovere perciò, isolare queste persone che non conoscono o, peggio ancora, non accettano la democrazia. Auspico che l’annuncio in questione venga rimosso o corretto perché inaccettabile”.

Alle ore 20 di ieri sera l’annuncio risultava ancora regolarmente pubblicato.

ZULLO (FDI): INDECENTE ANNUNCIO AFFITTO CHE ESCLUDE ELETTORI MELONI

“Indecente l’annuncio pubblicato su internet in cui si esclude l’affitto di una stanza a Poggiofranco, nel Barese, agli elettori di Giorgia Meloni. Sono convinto che ci sarebbe stata un’alzata di scudi politica e mediatica laddove l’annuncio avesse escluso altre categorie e non gli elettori del presidente del Consiglio. Per troppi influenti opinionisti, infatti, essere sostenitore di un leader di un partito di destra continua a essere motivo valido per subire discriminazioni nel silenzio dell’opinione pubblica. La maggioranza degli italiani, tuttavia, è ormai stanca di certi atteggiamenti, come dimostrano i risultati elettorali. Fratelli d’Italia prosegue la sua azione politica, forte di questo sostegno”. Lo dichiara il senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari sociali.