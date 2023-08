Strage di operai a Brandizzo, Meloni chiede di fare luce sull’incidente

A Brandizzo morti cinque operai investiti da un treno lanciato a 160 km/h, la premier Meloni: “Fare piena luce sulla strage”

Sono stati investiti mentre lavoravano sulla linea ferroviaria Torino-Milano. Non c’è stato scampo per cinque operai che nei pressi della stazione di Brandizzo sono stati travolti da un treno a 160 km/h.

Altri due operai, anche loro dipendenti della Sigifer di Borgo Vercelli, sono stati portati in ospedale sotto shock, ma non sarebbero feriti. Il macchinista del convoglio anche lui in stato di shock sarà sentito dagli inquirenti in mattinata.

Si legge ancora: “Le vittime accertate sono Kevin Laganà, 22 anni, di Vercelli, Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli, Giuseppe Sorvillo, 43 anni, nato a Capua e residente a Brandizzo, Giuseppe Saverio Lombardo, nato a Marsala e residente a Vercelli e Giuseppe Aversa”.

MELONI: DOLORE E TRISTEZZA

“Apprendo con dolore e tristezza della tragica scomparsa dei cinque operai travolti da un treno mentre effettuavano alcuni interventi di manutenzione presso la stazione di Brandizzo, nel Torinese. Alle famiglie delle vittime e ai loro cari il mio profondo cordoglio e i più sinceri sentimenti di vicinanza. Sono in contatto con il Presidente della Regione Piemonte Cirio per seguire tutti gli aggiornamenti del caso, con l’auspicio di fare quanto prima piena luce sull’accaduto”, scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

LA NOTA DI RFI

“Rete Ferroviaria Italiana esprime profondo dolore di fronte a quanto accaduto e porge il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari degli operai deceduti”.

È questa la nota di vicinanza di RFI alle vittime dell’incidente avvenuto stanotte a Brandizzo, lungo la linea ferroviaria Torino-Milano tra Settimo e Chivasso che ha causato la morte di 5 operai.

Per accertare la dinamica dei fatti sono in corso le indagini delle Autorità competenti. Per questo sulla linea convenzionale Milano-Torino, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Settimo e Chivasso.

I treni Regionali delle linee Torino-Milano, Sfm2 Pinerolo-Chivasso, Torino-Aosta, Biella-Torino e Chivasso-Alessandria sono modificati e sostituiti con servizio bus attivo attivo tra Torino Porta Nuova e Chivasso e tra Chivasso-Brandizzo e Settimo. I treni Intercity tra Milano e Torino subiscono cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus.

La circolazione sulla linea ad Alta Velocità è regolare.

Il dettaglio delle modifiche è consultabile sul sito trenitalia.com.