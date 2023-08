Operai sui binari travolti da un treno: strage a Brandizzo

Strage di lavoratori a Brandizzo: cinque operai morti investiti da un treno. Il gruppo era impegnato nella sostituzione di una decina di metri di binari

Sono stati investiti mentre lavoravano sulla linea ferroviaria Torino-Milano. Non c’è stato scampo per cinque operai che nei pressi della stazione di Brandizzo sono stati travolti da un treno a 160 km/h. A quanto si legge “il gruppo di operai era impegnato nella sostituzione di una decina di metri di binari. L’impatto non ha lasciato scampo alle vittime, trascinate per centinaia di metri. Dopo l’investimento il convoglio si è fermato a un chilometro dal punto di impatto”.

due operai, anche loro dipendenti della Sigifer di Borgo Vercelli, sono stati portati in ospedale sotto shock, ma non sarebbero feriti. Il macchinista del convoglio anche lui in stato di shock sarà sentito dagli inquirenti in mattinata. Come spiega la Dire ( www.dire.it ), altri, anche loro dipendenti della Sigifer di Borgo Vercelli, sono stati, ma non sarebbero feriti. Il macchinista del convoglio anche lui in stato di shock sarà sentito dagli inquirenti in mattinata.

Si legge ancora: “Le vittime accertate sono Kevin Laganà, 22 anni, di Vercelli, Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli, Giuseppe Sorvillo, 43 anni, nato a Capua e residente a Brandizzo, Giuseppe Saverio Lombardo, nato a Marsala e residente a Vercelli e Giuseppe Aversa”.

La circolazione sulla linea è stata sospesa e molti treni sono stati cancellati.

IL CORDOGLIO DI SALVINI

“È una notizia che mi addolora profondamente: alle famiglie e ai colleghi dei lavoratori deceduti esprimo cordoglio e vicinanza”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini sulla tragedia verificatasi nella notte.

LE ALTRE REAZIONI POLITICHE

“Cinque operai morti nei pressi della stazione di Brandizzo. Oggi sarò lì, per capire cosa è accaduto e far sentire solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime. La sicurezza sui luoghi di lavoro è una delle emergenze vere del Paese, da affrontare subito”, così su twitter Chiara Gribaudo, Presidente commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni del lavoro in Italia e vice Presidente Partito Democratico.