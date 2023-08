Kanye West e la moglie in barca suscitano scandalo a Venezia

Scandalo hot a Venezia? Il rapper Kanye West ripreso con i pantaloni abbassati su una barca in compagnia della moglie Bianca Censori. Le immagini sono virali

L’ottantesima edizione del Festival di Venezia si è appena aperta, ma è già scoppiato il primo scandalo. Tutto ‘merito’ di Kanye West e la moglie Bianca Censori, sposata – secondo quanto dicono i rumors – lo scorso 13 gennaio.

Il rapper ha trascorso i mesi estivi in Italia ed è apparso anche a Roma come ospite al concerto di Travis Scott al Circo Massimo. La scorsa settimana, l’artista è stato avvistato a Firenze mentre passeggiava per il centro a piedi nudi.

LO SCANDALO

Ora West è arrivato a Venezia, catalizzando tutti i flash. Il 46enne è stato beccato con i pantaloni abbassati a bordo di un taxi mentre attraversa con la moglie e un’amica il Canal Grande. Di fronte a lui Bianca, che – secondo la stampa inglese – sarebbe stata “accoccolata sulle ginocchia”. I tre, poi, sarebbero andati a pranzo in un ristorante della laguna.

Le immagini riprese dai tanti cellulari dei presenti ora potrebbero finire nelle mani delle autorità per una valutazione. Nel caso di riscontro positivo, West rischierebbe una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.

LE PREOCCUPAZIONI DELL’EX MOGLIE KIM KARDASHIAN

Secondo il The Sun, l’ex moglie Kim Kardashian sarebbe preoccupata per le nuove foto che sono uscite con Bianca: “Come spiegherà tutto ai bambini? È imbarazzata e preoccupata per lui– dice una fonte vicina all’ereditiera e imprenditrice- sta girovagando a piedi nudi con lo champagne per strada, qualcosa chiaramente non va. È difficile per lei perché non appena pensa di poter andare avanti, succede qualcosa del genere e lei si ritrova in quella situazione”.