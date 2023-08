Marracash e i Pinguini Tattici Nucleari attaccano Morgan

Marracash risponde a Morgan: “Non mi nominare mai più”. Intervengono anche i Pinguini Tattici Nucleari: “Parole schifose, rispetto ed educazione non hanno età”

L’invettiva di Morgan contro il pubblico di Selinunte in cui è stato anche chiamato in causa non è piaciuta a Marracash. Il rapper, qualche giorno dopo, risponde sui social al collega, tutt’ora sotto l’occhio del ciclone per le sue affermazioni.

L’interprete di “Crazy Love” ha scritto su Instagram: “Bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più”.

COSA HA DETTO MORGAN

Morgan, che dal 14 settembre sarà nuovamente giudice ad X Factor, era esploso contro il pubblico nella serata dedicata a Franco Battiato organizzata al Parco Archeologico della cittadina in provincia di Trapani in chiusura del Festival della Bellezza. A far scattare l’ira dell’artista, a quanto pare, la richiesta del pubblico di cantare almeno una canzone di Battiato, cosa che non era avvenuta fino a quel momento.

“La società è una merda fatta da voi. State zitti- ha detto- avete rotto il cazzo. Ho dei sentimenti, non sono un personaggio! Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez. Vai a fare in culo! Frocio di merda“. Le scuse sono arrivate su Instagram.

Intanto, il Festival della Bellezza si è già dissociato in modo molto netto, rammaricandosi “per il turpiloquio di Morgan durante lo spettacolo al Parco archeologico di Selinunte, che non può trovare alcuna giustificazione nel comportamento inappropriato di alcuni spettatori”.

INTERVENGONO ANCHE I PINGUINI TATTICI NUCLEARI

A commentare l’exploit del cantautore ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari che, nelle storie di Instagram, si espongono duramente contro il collega.

“Poco più di un anno fa, qui nelle stories, scrissi che facevano pena alcuni video di nuovi artisti che non rispettavano il proprio pubblico durante i live. Era dovuto all’assenza di gavetta, ma si spera che un ragazzo possa sempre imparare dai suoi errori (come facciamo noi ogni giorno beninteso)”, scrive il frontman Riccardo Zanotti.

“DIFFICILE PERDONARE L’ARTISTA”

“In queste ultime ore- continua- gira online un video in cui un uomo di una certa età, esperto e navigato, insulta la gente dal palco. Un cantautore che usa parole schifose, l’avrete sicuramente visto anche voi. Il punto è questo: il rispetto non ha età, così come l’educazione. Continuiamo a dirlo: fare questo mestiere è un onore, salire su un palco un privilegio. Più grande è il privilegio, più grande la responsabilità. Un artista è tale quando il quantitativo di talento supera, per la maggior parte del pubblico, il quantitativo di coglionaggine, che ci piaccia o meno. Quando questo non avviene, purtroppo, risulta difficile perdonare l’artista, e forse conviene questo si ponga qualche domanda su ciò che rappresenta”.