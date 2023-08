Morgan si scusa per gli insulti al pubblico a Selinunte

Morgan chiede scusa per l’invettiva contro il pubblico di Selinunte: “È stata una reazione ingiustificabile. Non sono omofobo, ho sbagliato”

Morgan chiede scusa. Dopo aver insultato il pubblico che era accorso a vedere il suo spettacolo dedicato a Battiato a Selinunte, oggi l’artista sui social torna sull’accaduto e si scusa. In primis per il termine ‘frocio‘, che è ovviamente rimbalzato sui media e ha suscitato grande indignazione, ma anche in generale per quella che il cantautore definisce all’indomani “una reazione ingiustificabile“. Senza volersi giustificare, spiega che ha perso le staffe perchè la richiesta di cantare le canzoni di Battiato è arrivata subito dopo che lui aveva finito di esibirsi in un pezzo molto toccante, inventato lì per lì. Lui la definisce “una delle più ispirate performance della mia vita” e spiega che, sentendosi chiedere di cantare un pezzo di Battiato, si è sentito trattato come “un juke box“.

Ecco il messaggio in una storia su Instagram: “Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato a usare una infelice espressione che a me per primo non piace. Non vado fiero di averla usata e, e potete, accettate le mie scuse. Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri, al di là della categoria a cui ci sentiamo di appartenere, è all’essere umano che si deve rispetto, e quindi la mia reazione di ieri sera è stata ingiustificabile, una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente”.

Prosegue poi Morgan: “Se pur nel modo sbagliato, è stata provocata dall’essermi sentito ferito nell’anima perchè avevo appena dato tutto me stesso in una canzone improvvisata in quel luogo meravgilioso e commovente , e l’avermi chiesto una cover di Battiato come fossi un juke box, dopo una delle più ispirate performance della mia vita, mi ha letteralmente ucciso. Resta il fatto che nulla giustifica le cose che ho detto”.