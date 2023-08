Arisa nuda su Instagram: le foto per provocare i fan

Le foto di Arisa nuda su Instagram con l’invito a scriverle via mail: “Valuto proposte di matrimonio”. La cantante in cerca di marito lancia il post ironico e accetta candidature

Dopo aver infiammato Melpignano nella Notte della Taranta, Arisa torna su Instagram con un post che la ritrae completamente nuda in due diversi scatti. Ad accompagnare le foto senza veli un appello dal titolo Marry Me For Love. Arisa cerca marito e specifica che non si tratta di uno scherzo.

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio”, scrive l’artista. E aggiunge: “Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre ‘verità, corpo, anima, cervello’ fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. Nessuna bugia. No perditempo“.

Il post ironico ha già fatto collezione di migliaia di like e commenti e nelle sue storie Arisa dà ulteriori dettagli. La mail alla quale inviare la propria candidatura per esempio: marrymeforlove@hotmail.com.