Una biblioteca in ogni scuola: vince la primaria Alberoni di Piacenza

La primaria Alberoni di Piacenza vince l’edizione 2023 del concorso nazionale Una biblioteca in ogni scuola, la premiazione a settembre durante “Birba chi legge”

È “La biblioteca delle parole” il progetto della scuola primaria Alberoni sede del secondo circolo didattico di Piacenza, a vincere l’edizione 2023 del Concorso “Una biblioteca in ogni scuola”, promosso dall’associazione di promozione sociale BiRBA, che premia, di anno in anno, un progetto di realizzazione o di sviluppo di una biblioteca scolastica gestita da volontari.

Il progetto scelto, che ha tra le sue finalità quella di promuovere la lettura in classe come atto quotidiano, prevede che la biblioteca diventi un centro aggregativo per l’intero quartiere, in prevalenza abitato da famiglie immigrate di prima e/o seconda generazione, e un modello culturale e sociale di riferimento per la città e il territorio. Vista la difficoltà delle famiglie straniere ad accedere al servizio bibliotecario comunale a causa di ostacoli linguistici e culturali, “La biblioteca delle parole” sarà aperta anche in orario extra scolastico, grazie alla collaborazione di insegnanti, genitori e volontari.

“Anno dopo anno – afferma la presidente Alessandra Comparozzi – il concorso ci ha permesso di conoscere molte realtà impegnate nella realizzazione di biblioteche scolastiche. Siamo però consapevoli che per formare lettori non basta dotare la scuola di una spaziosa aula piena di libri ben catalogati da prendere in prestito. Ciò che fa davvero la differenza è rendere la lettura un’abitudine praticata e condivisa da parte di ogni soggetto che la promuove: insegnanti, bibliotecari, volontari, genitori e adulti di riferimento. “La biblioteca delle parole” ci ha particolarmente convinti per il fatto di essere nata dalla passione di un nutrito gruppo di docenti che ha scelto di mettere al centro del proprio fare scuola la lettura quotidiana di libri illustrati di qualità, non solo per l’insegnamento della lingua italiana ma di tutte le discipline. Un presupposto che Birba ha scelto di sostenere e incoraggiare ritenendolo fondamentale per crescere giovani lettori”.

In premio 1000 € in libri, due incontri di formazione sulla letteratura per l’infanzia e la consulenza gratuita di BiRBA che metterà a disposizione degli ideatori del progetto la propria esperienza maturata in venti anni di attività. Il concorso è stato indetto all’interno di “Birba chi legge” Festa delle Storie per bambini e ragazzi che quest’anno prenderà il via ad Assisi dall’8 al 10 settembre. La premiazione si terrà alla Sala degli Emblemi il giorno conclusivo del Festival.

I progetti vincitori, dal 2018 ad oggi, sono consultabili nel sito.

Tutto il programma del Festival sarà consultabile online a partire dal prossimo 17 agosto.

Sito ufficiale www.birbachilegge.it