Oggi è la Giornata mondiale del Cane: ecco la top 5 degli aspetti positivi dell’avere un amico a 4 zampe, seguiti dalla classifica dei disagi

Avere un cane è una meravigliosa esperienza fatta di “croci e delizie”. In occasione della Giornata mondiale del cane, Vorwerk Folletto – l’azienda leader dell’igiene domestica sinonimo di cura della casa per milioni di famiglie – ha voluto mettere a confronto i benefici dell’avere un amico a quattro zampe, ma anche gli aspetti “negativi”, dimostrando che anche dinanzi agli inconvenienti più scomodi c’è sempre una soluzione per rendere positiva la convivenza con il nostro amico a quattro zampe.

Secondo l’indagine di Vorwerk Folletto il fattore che arreca più disagio, ancor più dell’impegno in termini di tempo e di cura, sembra essere proprio il problema della pulizia della casa, soprattutto per quanto riguarda la presenza di peli e sporco causati dal cane – tema da tenere ben a mente quando si decide di adottare un amico peloso.

Sempre più famiglie adottano un cane

La crescente sensibilizzazione riguardo ai benefici dell’avere un fedele compagno a quattro zampe sta diventando sempre più evidente. Recenti studi hanno dimostrato l’aumento degli animali domestici all’interno delle mura domestiche raggiungendo la cifra di 62 milioni nel 2021, grazie anche alle conseguenze della pandemia. Nel contesto di queste ricerche, il 62% degli intervistati ha dichiarato di possedere un cane. Ciò che colpisce ulteriormente è che per il 69% dei possessori di un cane, la qualità della vita è migliorata grazie al legame affettivo che si è rafforzato, un chiaro segnale della profonda connessione che si può instaurare tra esseri umani e animali. A riprova di ciò, altri studi hanno riportano che il 55% degli intervistati considera il proprio pet come un vero e proprio membro della famiglia, apprezzandone la capacità di far dimenticare i problemi di tutti i giorni.

La classifica Vorwerk Folletto: 5 “croci” e 5 “delizie” dell’avere un amico a quattro zampe

I numeri in crescita e la rilevante influenza positiva che i cani hanno sulla qualità della vita delle persone, ha portato Vorwerk a stilare la top 5 degli aspetti più belli dell’avere un amico a quattro zampe, cercando di convincere anche i più scettici:

Amore incondizionato – Un cane ci ama senza riserve e in maniera incondizionata. Che venga sgridato o rimproverato, lo troveremo sempre dietro la porta di casa pronto ad aspettarci scodinzolante ad ogni nostro rientro.

Compagnia fedele – La loro presenza è una vera e propria cura alla solitudine con effetti sul buon umore. Anche se non sono in grado di parlare, spesso sono in grado di comprendere le nostre emozioni. Questa speciale relazione, basata sulla fiducia, sconfina il più delle volte nella creazione di un nuovo linguaggio per comunicare e comprendersi a vicenda.

Benefici per la salute – Interagire con un cane può diminuire lo stress e risolvere problemi di ansia. Una semplice carezza può avere un effetto calmante e diminuire la pressione arteriosa, oltre ad aumentare i livelli di ossitocina e portare ad un maggiore equilibrio emotivo.

Socializzazione – Avere un cane porta a vivere tante avventure all’aria aperta. Passeggiate e camminate non fanno solo bene alla salute, ma aiutano anche a fare nuove conoscenze e stringere nuovi legami con altri amanti degli animali.

Gestione del tempo e senso di responsabilità – Un cane non è per tutti. Avere un cane richiede spirito di organizzazione e saper creare una routine positiva nella propria quotidianità. È una vera e propria lezione di vita che ci insegna, fra l’altro, l’importanza di essere pazienti e gentili.

Si sa, però, che non è tutto oro quel che luccica. Per questo Vorwerk Folletto ha indagato anche i 5 “disagi” più sgradevoli dell’avere un amico a quattro zampe:

Perdita di pelo – Il cane perde il pelo, si sa, ma non il vizio. Tra divani, poltrone e letti, gli amici a quattro zampe amano la comodità, il caldo e le coccole, causando, tuttavia, un notevole accumulo di peli che può finire dappertutto. Questo può essere particolarmente fastidioso per chi, ad esempio, soffre di allergie, oltre a richiedere una pulizia profonda quotidiana della casa.

Sguardi imploranti – Mangiare inosservati? Da dimenticare! Non si potrà più godere di un pasto o una merendina al riparo da sguardi imploranti. I nostri amici pelosi saranno sempre pronti a fissarci speranzosi di ricevere un pezzetto di pane o un biscotto e, il più delle volte, finiranno per ottenere l’ambito bocconcino col rischio di sporcare per terra con qualche briciolina.

Impronte per casa – Portare il cane a spasso è un dovere a cui bisogna adempiere anche quando piove. Anche i proprietari più attenti e preparati non potranno sfuggire alla scrollata di pelo sotto la pioggia, così come a qualche “zampetta ricordo” – l’impronta sul pavimento di casa al rientro dall’esterno.

Furto della ciabatta – Un gesto all’apparenza amichevole, anche se a ben pensarci non sempre apprezzabile di notte o di prima mattina. Soprattutto quando, prima di rendersi conto del misfatto, si trova qualche “traccia” in giro per casa, tra cui pezzetti di tessuto, suole o imbottiture ridotti in brandelli da raccogliere dal pavimento.

Foglie in casa – Per chi ha il giardino e non resiste dal tenere il cane in casa, deve mettere in conto il fatto di avere a che fare con residui di giardino sparsi sul pavimento. Piccoli rametti, foglie secche e ciuffi di erba fresca, il cane porterà con sé un po’ di natura ogni volta che farà avanti e indietro dal giardino alla casa.

Se al top dei disagi arrecati dai nostri amici a 4 zampe vi è la perdita di pelo – riflettendosi negativamente su pulizia e igiene della casa ma anche sul desiderio di avere un cane – Vorwerk Folletto risponde con una soluzione per rendere questa convivenza speciale e gradevole senza troppi sforzi.

Il nuovo Robot Aspirapolvere Folletto VR7s ultra potente in grado di eseguire una pulizia completa e approfondita, affrontando con facilità anche i residui di terra portati in casa dell’esterno, i pezzetti di biscotti sbriciolati sul pavimento e perfino i resti di ciabatta rintracciati per casa. La sua potenza e versatilità lo rendono una soluzione ideale per tenere la casa impeccabile senza troppi sforzi, anche in presenza di amici a quattro zampe. Il nuovo Robot Aspirapolvere VR7s è perfettamente integrato nel sistema modulare di pulizia Folletto VK7s senza filo, completo di tante soluzioni tra cui la spazzola per imbottiti PB7s e la Pulilava SP7s e altri accessori, in grado di affrontare anche le situazioni più tediose di pulizia legate ai nostri amici pelosi.

In questo modo, è possibile godere appieno della compagnia del nostro amico a quattro zampe, senza preoccuparsi eccessivamente della pulizia della casa.