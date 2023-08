Scegliere il modo migliore per affittare un appartamento in Italia

Ci sono milioni di motivi per trasferirsi in Italia. Può trattarsi di lavoro, scuola o motivi personali. In ogni caso, ci sono solo due modi per affittare un appartamento per un soggiorno di breve, medio o lungo periodo in Italia.

In generale, ci sono due approcci per affittare un appartamento: potete rivolgervi a un’agenzia o direttamente al proprietario. Riuscire a contattare direttamente il proprietario è sempre una scelta più economica rispetto a quella di trattare con un agente.

Tuttavia, riuscire a ottenere informazioni sul locatore è sempre una sfida ardua da intraprendere.

Seguiteci da vicino per scoprire tutto quello che c’è da sapere sugli appartamenti in affitto in Italia. Vi aiuterà a scegliere al meglio la vostra sistemazione.

Appartamenti in affitto in Italia

A differenza di altri Paesi, in Italia gli appartamenti in affitto hanno processi diversi. Nella maggior parte dei Paesi, come gli Stati Uniti, gli amministratori di condominio gestiscono gli edifici a tempo pieno. In Italia, è facile entrare in contatto con i proprietari degli immobili, poiché questi si avvalgono di agenti per promuovere la struttura e reperire ospiti.

Contratti di locazione

Lo Stato regolamenta i contratti di locazione. Fondamentalmente, esistono quattro tipi comuni di contratti legali. Essi comprendono;

A) Breve: per un periodo non superiore ai 30 giorni, si tratta della cosiddetta locazione breve turistica che In sostanza in Italia permette a un proprietario di una casa intera, di un appartamento o anche solo di una stanza, di affittare con una procedura semplificata. Naturalmente l’alloggio deve soddisfare precisi requisiti igienico – sanitari. La legge, per questa tipologia di contratto, impone che la durata della locazione allo stesso individuo non possa superare il limite dei 30 giorni. Vantaggi: una grande quantità di offerta. Svantaggi: dopo 30 giorni di permanenza dovrete traslocare in un’altra residenza.

B) Transitorio: questo contratto di affitto è valido per le persone che desiderano soggiornare per periodo massimo di 18 mesi.

C) 3+2: questa tipologia di contratto di locazione ha una durata di 3 anni, al termine dei quali si rinnova in automatico per altri 2, salvo disdetta.

D) 4+4: si tratta di un contratto a lungo termine con una durata minima di quattro anni che si rinnova obbligatoriamente per altri quattro, dopodiché se non interviene una disdetta si rinnova sempre di quattro anni in quattro anni.

Il contratto legale è importante perché determina la legittimità della residenza in un edificio.

Utilizzo dell’agenzia immobiliare

I vantaggi di utilizzare un’agenzia di intermediazione immobiliare in Italia sono molteplici.

Tra i principali ricordiamo;

a) Avere contratti legittimi da utilizzare come prova

b) Poter richiedere interventi di adeguamento, riparazione o sostituzione

c) Possibilità di ottenere un posto migliore se si vuole traslocare

Volete risiedere nelle Grandi Città?

Le grandi città italiane includono Roma, Milano e Torino, in quanto sono le scelte più comuni per le persone a causa del loro elevato livello di sviluppo. Di conseguenza, le loro opzioni di spesa sono diverse da quelle delle città più piccole. Ecco cosa aspettarsi;

a) Commissione agenzia equivalente a due mesi di canone di affitto

b) Due mesi di affitto come deposito cauzionale (rimborsabile)

c) Il primo mese di affitto anticipato

Complessivamente, si tratta di cinque mesi di affitto prima di potersi trasferire. La commissione non è rimborsabile, ma spesso varia da un’agenzia all’altra. In ogni caso, dovete essere pronti a pagare un mese per ottenere un appartamento.

Un punto importante da considerare prima di trasferirsi in una grande città italiana è il suo fabbisogno finanziario. Dovete essere pronti a pagare un affitto molto alto, nonostante il mercato del lavoro sia povero. Per questo motivo è sempre preferibile focalizzare la ricerca in una zona di prossimità o in un quartiere secondario. Per esempio, prendere alloggio a circa 30 minuti dal centro cittadino utilizzando poi i servizi pubblici per gli spostamenti è un’ottima la scelta. Infatti bisogna considerare che la rete dei servizi pubblici, che siano bus, tram, ferrovia o metro è diffusa ed efficace.

Aspetti da considerare prima di affittare una casa

Ci sono delle cose fondamentali da non trascurare prima di scegliere un appartamento in Italia. Consultate l’elenco che segue;

a) Tipo di finestra — la finestra a doppio vetro è sempre una scelta consigliabile per l’isolamento.

b) Vicinanza alla chiesa — le chiese sono molte in Italia, ma è meglio starne alla larga a causa del rumore.

c) Camion della spazzatura

d) Deposito e parcheggio

e) Servizi di pubblica utilità

Conclusioni

La scelta di un buon alloggio non deve più essere un compito arduo. Evitate la dietrologia o le pressioni degli agenti. Scegliete quello che volete.