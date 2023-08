Putin parla della morte di Prigozhin: “Uomo di talento, ma dal destino difficile”

Putin rompe il silenzio sulla morte di Prigozhin, capo della Wagner. Il presidente russo ha anche espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime dell’incidente aereo

Vladimir Putin rompe il silenzio sull’incidente aereo in cui ieri è morto il fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, inviando le sue condoglianze alle famiglie delle dieci persone che viaggiavano sul jet precipitato ieri in Russia. Per il presidente russo Prigozhin era un “uomo d’affari di talento, ma dal destino difficile”. Le parole di Putin citate dall’agenzia Ria Novosti.

Putin ha quindi promesso un’indagine “approfondita” sullo schianto aereo, sottolineando all’agenzia Tass, il contributo che la compagnia paramilitare ha fornito nella “lotta contro il regime neo-nazista in Ucraina: non lo dimenticheremo mai”.

Intanto il presidente Volodymyr Zelensky ha messo in chiaro come l’Ucraina non abbia nulla a che fare con l’incidente aereo in cui è morto Prigozhin: “Tutti sanno chi è il responsabile”, le sue parole.