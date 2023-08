Beatrice Luzzi alla nuova edizione del Grande Fratello VIP

L’attrice Beatrice Luzzi in un video conferma i rumors: parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello Vip in partenza l’11 settembre. E scherza: “Pregate per me”

Dopo il nome di Alex Schwazer che è stato reso con un video in cui il marciatore ha dato l’annuncio insieme al conduttore Alfonso Signorini, arriva la certezza ufficiale sulla seconda concorrente della prossima edizione del Grande Fratello Vip, in partenza lunedì 11 settembre. In queste ultime due settimane che mancano all’inizio del programma i fan si aspettano di conoscere i nomi di tutti i concorrenti e magari anche qualche piccola novità che accompagnerà la nuova edizione.

È stata la stessa attrice Beatrice Luzzi, nota al grande pubblico per il personaggio di Eva Bonelli nella fiction Vivere di Mediaset, a confermare con un video i rumors che si susseguivano a proposito della sua partecipazione al programma. Beatrice Luzzi ha pubblicato infatti un video, sui social, in cui conferma le ‘voci’. “Cari amici, care amiche, so che è uscita la notizia ancor prima di digerirla, o meglio di definirla, ma così è- dice nel video l’attrice- Cosa posso dire? Pregate per me. Olè“.

LEGGI ANCHE: Alex Schwazer al Grande Fratello: “Mi allenerò per Parigi 2024”