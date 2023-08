Schwazer al Grande Fratello: “Ma solo se avrò la possibilità di allenarmi”

Il marciatore altoatesino Alex Schwazer in un video insieme ad Alfonso Signorini annuncia la partecipazione al Gf in partenza l’11 settembre: “Ma solo se avrò la possibilità di allenarmi”

Alex Schwazer vuole tornare alle gare, il suo obiettivo sono le Olimpiadi di Parigi 2024. Ma per farlo ha scelto di allenarsi in una location del tuo tutto particolare: la casa del Grande Fratello. Ad annunciarlo lo stesso atleta in un video social girato a Cortina in compagnia del conduttore del reality, Alfonso Signorini.

Nei mesi scorsi Schwazer aveva escluso una sua partecipazione alle Olimpiadi parigine, per una questione di tempi: alle prese con i problemi legati al doping, era stato squalificato fino al 7 luglio del 2024, ovvero a ridosso dei Giochi. “Mi dovrei qualificare come tutti gli altri- aveva detto Schwazer a proposito di una possibile partecipazione a Parigi 2024- e il periodo per le qualificazioni finisce prima della fine della squalifica”. L’unica speranza riguarda una possibile riduzione dello stop, per aver collaborato con l’Aiu (Athletics Integry Unit, la nuova federazione mondiale dell’atletica): ha dato un aiuto importante per svelare un caso di violazione delle norme antidoping.

Nel video con Signorini, il marciatore altoatesino è stato chiaro: “Ci sarò se vengo messo nella condizione di potermi anche allenare“, ha detto sottolineando comunque di voler “tornare alle gare”. Ovviamente massima disponibilità da parte di Signorini: “Ti seguiremo giorno per giorno in questo allenamento che so che sarà molto tosto, degno di un campione quale sei tu”. La nuova edizione del Grande Fratello prenderà il via l’11 settembre prossimo.