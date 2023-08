Nuova Sabatini: novità sui contributi per agricoltura e pesca

Nuova Sabatini: novità sui contributi per agricoltura, pesca e acquacoltura. Aggiornato l’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto per accedere ai contributi maggiorati

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato le nuove disposizioni per la concessione dei contributi della Nuova Sabatini, la misura che sostiene l’accesso al credito per investimenti in beni strumentali, come macchinari, attrezzature e impianti.

Con una circolare è stata infatti aggiornata la disciplina per le agevolazioni a favore delle imprese nei settori dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. In particolare, vengono recepite le novità introdotte dalla Commissione europea in relazione ai regolamenti ABER (aiuti all’agricoltura) e FIBER (pesca).

È stato inoltre aggiornato l’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo, necessarie per accedere a contributi maggiorati previsti per gli investimenti green.

