Jovanotti fa fisioterapia dopo l’incidente: “Va benissimo ma fa malissimo”

Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti è alle prese con la fisioterapia dopo la brutta caduta dalla bici a Santo Domingo: “Va benissimo, ma fa malissimo”

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, sta continuando il percorso di recupero dopo il brutto incidente che gli è capitato alla fine di luglio a Santo Domingo, dove era in vacanza con alcuni amici. Il cantautore è caduto in bici durante un’escursione nelle pinatagioni di canna da zucchero e si è rotto la clavicola e il femore (che si è fratturato in tre punti). Dopo la rovinosa caduta, a fine luglio, Jovanotti era stato operato nella Repubblica Domenicana. Poi ai primi di agosto il rientro in Italia e le successive cure. In questi giorni è iniziata la riabilitazione: l’artista stamattina ha pubblicato sul suo profilo TikTok un video dove è intento a fare fisioterapia accompagnato da tre hashtag significativi: “#buongiorno #buonasettimana #fisioterapia”.

Le manovre che il fisioterapista fa compiere alla sua gamba sono molto dolorose, Jovanotti non nasconde smorfie e sospiri. “Fa malissimo“, dice Lorenzo Cherubini, che però si mostra contento di aver iniziato il percorso che dovrebbe riportarlo in forma. “Va bene, va bene”, dice al fisioterapista.

Tanti i commenti di incoraggiamento per il ‘ragazzo fortunato’, c’è chi scrive “Daje Lore????????” e chi condivide la propria esperienza “fa male lo so ma costanza e determinazione danno risultati, il mio obiettivo era risalire in moto”.