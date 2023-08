La classe Prima di Norwegian Cruise Line parla italiano

E poiché il made in Italy è universalmente riconosciuto come sinonimo di qualità e raffinatezza, è in questa direzione che si è mossa la compagnia. Non poteva che essere Fincantieri il partner ideale per questa nuova, rivoluzionaria classe di navi: uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, una realtà di respiro internazionale ma che mantiene salda la propria identità legata a una profonda conoscenza del mare e fortemente radicata sul territorio italiano.

La classe Prima si basa su un progetto prototipale sviluppato da Fincantieri che valorizza le caratteristiche consolidate di libertà e flessibilità di NCL con una configurazione di prodotto innovativa, in grado di arricchire ulteriormente l’esperienza offerta ai passeggeri. Inoltre, particolare attenzione è stata posta all’efficienza energetica, con il duplice obiettivo di contenere i consumi in esercizio e minimizzare l’impatto ambientale, in linea con le più recenti normative in materia.

Sempre parlando di innovazione, NCL ha ideato e introdotto nel 2011 il concetto di nave nella nave con l’introduzione di The Haven by NorwegianTM, un’area riservata e particolarmente esclusiva all’interno di ciascuna delle sue navi. Si tratta, in pratica, di un raffinato complesso di suite con servizi propri e non accessibili agli altri ospiti, già molto apprezzato dai viaggiatori dai gusti più ricercati fin da quando è stato lanciato.

Con la classe Prima, ha raggiunto un livello ancora più sofisticato, grazie all’intervento di Piero Lissoni, uno dei più importanti designer italiani, a cui si deve la riprogettazione di tutte le aree pubbliche e le suite di The Haven a bordo di Norwegian Prima e Norwegian Viva. The Haven Sundeck, The Haven Restaurant, The Haven Lounge & Bar e Outdoor Spa: Sauna e Cold Room, vantano quindi un rinnovato design, elegante e distino, anch’esso made in Italy.

Norwegian Cruise Line ha scelto il made in Italy per la classe Prima, la rivoluzionaria classe di 6 navi di nuova generazione in consegna entro il 2028. Annunciata nel 2017, la classe Prima è stata concepita come l’eccellenza dell’ospitalità e dell’innovazione: il meglio della pluriennale esperienza di NCL, in particolare per quanto riguarda il comfort e la flessibilità per i viaggiatori, sono confluiti in questo nuovo, ambizioso progetto che continua a puntare all’eccellenza.