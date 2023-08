Robert De Niro festeggia 80 anni: in Tv maratona dei suoi film

Robert De Niro compie 80 anni: ha scritto pagine indimenticabili della storia del cinema con interpretazioni memorabili, diretto dai più grandi registi mondiali

Auguri alla leggenda del cinema Robert De Niro, che oggi compie 80 anni. L’attore, che sul grande schermo ha dato il suo volto a personaggi indimenticabili come Vito Corleone da giovane ne ‘Il Padrino – Parte seconda’ e il pugile Jake La Motta in ‘Toro scatenato’ (che gli valsero due Oscar), nasce il 17 agosto 1943 a New York da una famiglia di origini irlandesi e italiane. I bisnonni erano originari di Ferrazzano, in Molise, ed emigrarono in America a fine ‘800. E De Niro quest’anno ha scelto proprio l’Italia, alla quale è profondamente legato, per trascorrere le sue vacanze estive. A fine luglio ha soggiornato a Napoli, dove ha incontrato Paolo Sorrentino sul set del suo nuovo film.

DA SCORSESE A LEONE GLI INDIMENTICABILI FILM DI ROBERT DE NIRO

Cresciuto nelle ‘cattive strade’ di Little Italy insieme a Martin Scorsese, con il regista italo-americano ha creato un connubio artistico che ha dato vita a capolavori del cinema come ‘Main Street’, appunto, il già citato ‘Toro scatenato’ e l’indimenticabile ‘Taxi driver’, solo per citarne alcuni. Ed è sempre Martin Scorsese a firmare l’ultimo film di De Niro, ‘Killers of the Flower Moon’, nel quale dopo tanti anni l’attore torna a recitare al fianco di un’altra icona del cinema e interprete feticcio di Scorsese, Leonardo DiCaprio.

Tratto dall’omonimo libro-inchiesta di David Grann, il film, in uscita in Italia il 19 ottobre, è ambientato negli anni ‘20 in Oklahoma e racconta un’inchiesta portata a termine dalla allora ancora sconosciuta FBI: un caso riguardante omicidi tra i nativi americani e scoperta del petrolio in quelle terre.

Nella sua lunga carriera De Niro ha recitato al fianco dei più grandi attori internazionali ed è stato diretto da grandi nomi del cinema, come Francis Ford Coppola, Brian De Palma e Sergio Leone nell’indimenticabile ‘C’era una volta in America’.

DE NIRO E LA VITA SENTIMENTALE: A 79 ANNI DI NUOVO PAPÀ

De Niro è stato sposato 2 volte e ha avuto 7 figli da quattro donne diverse. Lo scorso maggio, all’età di 79 anni, è diventato nuovamente padre: è nata Gia Virginia, la sua settima figlia, dall’amore con Tiffany Chen.

I FILM DI ROBERT DE NIRO STASERA IN TV

Giovedì 17 agosto Rai Movie festeggia gli ottant’anni di Robert De Niro trasmettendo, alle 21.15, “L’assoluzione”. Il film è tratto da un romanzo di successo, “Verità confessate” di John Gregory Dunne.