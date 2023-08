Nuova luce su metabolismo del glucosio alterato e diabete di tipo 2

1 adulto su 5 considerato sano può in realtà avere un metabolismo del glucosio alterato, simile a quello delle persone che soffrono di prediabete

Un adulto su cinque considerato sano dal punto di vista medico può in realtà avere un metabolismo del glucosio alterato, simile a quello delle persone che soffrono di prediabete. È quanto rilevato da uno studio pubblicato sulla rivista Mayo Clinic Proceedings: Digital Health, che ha utilizzato un nuovo metodo di analisi basato sui dati dei monitor continui del glucosio.

«Nei diabetici i livelli di glucosio nel sangue possono salire e scendere come sulle montagne russe, con cali e picchi ripidi» ha dichiarato l’autore principale dello studio Jaycee Kaufman, ricercatore presso Klick Labs. «Abbiamo trovato uno schema simile nei pazienti con alterata omeostasi del glucosio (IGH), anche se in questo caso erano più simili a onde dolci che a picchi drammatici, ma intervenire su questa popolazione potrebbe limitare la probabilità di progressione verso il vero e proprio diabete».

Diagnosi di prediabete

Un’alterata omeostasi del glucosio può indicare che l’organismo non riesce a controllare correttamente i livelli glicemici. I ricercatori hanno affermato di essere stati in grado di identificare le persone con IGH utilizzando un nuovo modello matematico.

Sviluppato di recente e basato sui dati dei CGM, riproduce accuratamente sia le escursioni positive (iperglicemiche) che quelle negative (ipoglicemiche) se combinato con una procedura computazionale che può essere facilmente eseguita su un dispositivo mobile. Inoltre, studi pilota hanno suggerito che i parametri del modello sintonizzati hanno il potenziale per essere utilizzati come biomarcatori per lo stato diabetico, hanno scritto gli autori.

Per lo studio sono state arruolate 384 persone che hanno indossato un dispositivo per il monitoraggio continuo del glucosio (CGM) per due settimane e sono state valutate da un medico, ricevendo una diagnosi di diabete o prediabete oppure sono state considerate sane sulla base delle linee guida dell’American Diabetes Association.

I ricercatori hanno quindi applicato il loro modello matematico ai dati raccolti dal CGM, riclassificando i partecipanti allo studio in due gruppi, ovvero con omeostasi del glucosio alterata oppure efficace.

«Il risultato più sorprendente è che nel 20% dei soggetti che sono stati valutati utilizzando gli strumenti di screening standard per il diabete e dichiarati sani da un medico è stata riscontrata una compromissione dell’omeostasi del glucosio, rafforzando il fatto che ora è possibile fornire una valutazione più precoce, più accurata e sensibile dello stato diabetico delle persone» ha dichiarato il vicepresidente di Klick Labs Yan Fossat.

Diagnosi e trattamento precoce del prediabete

«Questo nuovo metodo di analisi è un importante passo avanti nella prevenzione e nella gestione del diabete» ha aggiunto. «La diagnosi e l’intervento precoci sono fondamentali nella gestione del diabete di tipo 2, quindi il nostro metodo ha le potenzialità per avere un impatto significativo sulla vita di milioni di persone in tutto il mondo».

Negli Stati Uniti, 37 milioni di persone hanno il diabete e si stima che oltre 8 milioni non siano ancora state diagnosticate. Circa il 38% della popolazione adulta (96 milioni) ha il prediabete, in particolare quasi la metà dei soggetti con più di 65 anni. La buona notizia è che, con la diagnosi precoce, il prediabete può essere invertito.

«Quanto prima si interviene sul prediabete tanto più facile sarà invertirlo o fermarne la progressione» ha commentato Pouya Shafipour, un medico di famiglia e dell’obesità presso il Providence Saint John’s Health Center in California. «Prima possiamo essere allertati e cambiare la nostra dieta, le nostre abitudini, migliorare il sonno e ridurre l’ansia, minori sono le possibilità di non subire danni a lungo termine».

La chiave per la prevenzione è uno stile di vita più salutare

Secondo Sun Kim, un endocrinologo della Stanford University in California, anche se i dispositivi CGM rappresentano un progresso importante nella gestione del diabete, non vi sono ancora evidenze sufficienti perché tutti li indossino.

Ritiene che sicuramente sarebbe più utile che più persone ne facciano uso, ma la chiave resta concentrarsi sul tipo di calorie, sui tempi dell’alimentazione, sulla frequenza dei pasti, sul livello di attività fisica che non significa solo esercizio ma anche attività come parcheggiare l’auto più lontano, usare le scale invece dell’ascensore ed essere più attivi nello stile di vita, oltre ad assicurarsi che la salute mentale sia sotto controllo.

Referenze

Kaufman JM et al. Screening for Impaired Glucose Homeostasis: A Novel Metric of Glycemic Control. Mayo Clinic Proceedings: Digital Health. Volume 1, Issue 2, June 2023, Pages 189-200.

Leggi