La birra fa bene alla salute e all’economia italiana

Con un consumo consapevole la birra fa bene all’organismo e si conferma anche un traino decisivo per la fetta di consumi agroalimentari nel fuoricasa

Consumo responsabile è diventato uno slogan di gran moda e adattabile a tutte le esigenze: esploso per salvare il vino dagli avvisi sanitari attivati dall’Irlanda sulla base delle indicazioni espresse dall’Organizzazione mondiale per la sanità, adottato dai produttori di carni rosse, ora tocca anche alla birra iscriversi a questa indicazione. “Dalla ricerca di Nomisma per l’Osservatorio Birra emerge che la birra, utilizzata con intelligenza, è sostenibile per il nostro sistema-corpo. I dati raccolti evidenziano, infatti, che il consumo da parte degli italiani è un consumo di tipo consapevole e intelligente, in quanto la utilizzano durante il pasto”.

Queste le parole della presidente dell’Associazione per l’agroindustria Agronetwork, Sara Farnetti, intervenuta a margine dell’evento di presentazione dell’ottava ricerca condotto da Nomisma per Osservatorio Birra e Agronetwork riguardo l’impatto finora invisibile della birra sul nostro agroalimentare. La ricerca ha dimostrato come la birra consumata in bar e ristoranti sia un volano fondamentale per la filiera agroalimentare italiana e le eccellenze del Made in Italy.

Affinché la birra apporti un beneficio sostenibile sulla salute dell’uomo, oltre al consumo consapevole, continua la presidente: “è essenziale assumere birra di qualità, dove gli ingredienti possano essere tracciati: gli ingredienti che utilizziamo per fare la birra, infatti, a partire dall’acqua per passare attraverso il luppolo e i flavonoidi che contiene, possono essere utili anche al nostro benessere”.

La birra si conferma un traino decisivo per la fetta di consumi agroalimentari nel fuoricasa che, stime Nomisma/Istat, nel 2022 vale 89,7 miliardi di euro. Un fuoricasa che, rivela lo studio Osservatorio Birra/Agronetwork, è sempre più legato a materie prime italiane, ai prodotti agroalimentari e alle bevande di qualità, locali o legati al territorio. La birra non fa male per le componenti di fermentazione, come i lieviti o la schiuma: al contrario, la schiuma è un plus perché al suo interno si trovano più alfaidrossiacidi, proteine e componenti utili come gli oli essenziali, che fanno molto bene alla salute.