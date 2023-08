A Milano aprono due nuove residenze per studenti in zona Bocconi e Navigli

Caro-affitti: verranno aperte a settembre due nuove residenze per studenti in zona Bocconi e Navigli. L’operazione porta la firma di Welcome Home

Welcome Home – azienda che si occupa della gestione completa di immobili residenziali in locazione per medi e lunghi periodi – raggiunge un nuovo importante traguardo: l’apertura a settembre di due nuove residenze per studenti in zona Bocconi e Navigli, nel cuore di Milano.

Welcome Home, tra i principali player sul mercato con un fatturato di oltre 6.5 milioni e circa 1.000 soluzioni immobiliari in gestione (di cui 700 in Italia e 300 in UK) divise tra interi appartamenti e stanze in condivisione, ha concluso un importante accordo per l’acquisizione, il frazionamento e la ristrutturazione di due building che ospiteranno circa 50 posti letto per studenti. Un’operazione resa possibile grazie al round di investimento da 1 milione di euro ottenuto a marzo da Intesa San Paolo.

La prima residenza di circa 400 mq sorge in via Tantardini, a due passi dall’Università Bocconi; una palazzina cielo terra interamente ristrutturata e destinata al co-living composta da 24 posti letto distribuiti su 5 piani con giardino interno. Il secondo building è invece in via Chiesa Rossa, zona Navigli, che grazie ad un importante progetto di riqualificazione da parte di Welcome Home è stato trasformato in micro living. L’immobile di 600 mq è stato frazionato in 13 appartamenti per 26 posti letto dotati di ogni comfort.

Tutte le soluzioni proposte da Welcome Home sono completamente arredate, dotate delle più sofisticate tecnologie domotiche e progettate per garantire un uso razionale delle risorse grazie a sistemi di gestione e automazioni per il controllo e il monitoraggio dei consumi. Entrambi gli stabili dispongono di parcheggio interno per le bici, servizio concierge, servizio di pulizia e lavanderia e pronto intervento h24.

A questi 50 posti letto destinati agli studenti si aggiungeranno altri 100 posti letto che andranno ad arricchire il portafoglio di Welcome Home entro la fine del 2023. I nuovi immobili saranno localizzati sia in centro città che in alcune zone semiperiferiche e periferiche, una scelta frutto della volontà di rispondere al problema legato al costo degli affitti in città offrendo soluzioni ready to use a prezzi più accessibili.

IL MODELLO DI RENTAL WELCOME HOME

Il modello di rental di Welcome Home, basato sia sulla condivisione (co-living) sia sul micro-living e su un servizio a 360° a supporto dei proprietari, rappresenta un approccio innovativo alla gestione degli immobili a reddito che ha trasformato profondamente il mercato degli affitti introducendo nuovi vantaggi per i proprietari e gli inquilini. Questo modello garantisce a tutti gli interlocutori una formula all-inclusive e senza pensieri che offre ai proprietari una maggiore opportunità di guadagno garantito senza gli oneri della gestione di immobili e agli inquilini una formula di locazione che prevede appartamenti Ready to Use.

Welcome Home gestisce prevalentemente contratti a medio e lungo termine e si occupa di tutti gli aspetti relativi all’immobile: dalla ricerca e gestione degli inquilini, alle pratiche amministrative e burocratiche, e di tutte le eventuali manutenzioni. Inoltre, con la formula affitto garantito, oltre alla gestione a 360 gradi, assicura il canone di locazione mensile, anche se l’appartamento è sfitto o l’inquilino non paga. Grazie ad un team di designer, architetti e tecnici, Welcome Home è in grado di gestire e programmare a proprie spese interventi di ristrutturazione e di arredo dell’immobile, per incrementare il valore della locazione.