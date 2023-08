Previsioni meteo 11 agosto 2023: weekend con l’anticiclone africano

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 11 agosto 2023: lunga fase stabile e all’insegna del caldo all’orizzonte con la rimonta anticiclonica

Dopo un inizio di agosto con maltempo e temperature inferiori alla media stagionale, condizioni meteo che tornano ad essere tipicamente estive e con caldo in aumento. L’anticiclone nordafricano caratterizzerà infatti lo scenario meteo del fine settimana, a partire dalla giornata di oggi, e anche di buona parte della prossima garantendo un Ferragosto soleggiato da Nord a Sud. Atteso anche un amento del caldo, anche se non raggiungeremo i picchi di luglio. Nella giornata di oggi non avremo infatti città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute .

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 11 agosto 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi, locali temporali sulle Alpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in rialzo Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni con sole prevalente su tutti i settori, isolati temporali sull’Appennino centrale. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime in rialzo Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ovunque con cieli sereni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .