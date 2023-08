Moderna sviluppa un farmaco per l’acidemia propionica

Il farmaco di Moderna è destinato al trattamento dell’acidemia propionica, una malattia genetica rara che causa la mancanza di un enzima per la scomposizione delle proteine

Moderna ha dichiarato che uno dei suoi programmi di farmaci per malattie rare si è rivelato promettente nei primi studi clinici, secondo una prima analisi dei dati.

mRNA-3927 è una nuova terapia a doppio mRNA incapsulato in nanoparticelle lipidiche (LNP) somministrate per via endovenosa che codifica per le subunità PCCA e PCCB per ripristinare l’attività funzionale dell’enzima PCC nel fegato. Codificando per le proteine intracellulari, la terapia a base di mRNA ha un ruolo potenziale nella prevenzione e nel trattamento degli scompensi metabolici acuti.

Il farmaco è destinato al trattamento dell’acidemia propionica, una malattia genetica poco comune che causa la mancanza di un enzima essenziale per la scomposizione delle proteine. Le stime sul numero di persone affette da questo disturbo variano, ma coloro che ne sono affetti hanno difficoltà a processare alcuni alimenti e, fin dai primi anni di vita, manifestano sintomi come difficoltà a mangiare, vomito, disidratazione e letargia.

Possono anche manifestare una diminuzione del tono muscolare e crisi epilettiche, oltre a “eventi di scompenso metabolico” pericolosi per la vita e complicazioni a carico di più sistemi di organi se non vengono trattati adeguatamente.

Il farmaco di Moderna, come il resto della pipeline di ricerca dell’azienda, è stato creato utilizzando la tecnologia dell’RNA messaggero. È stato progettato per fornire le istruzioni genetiche per l’enzima chiave mancante, in modo che il fegato possa iniziare a produrne di più.

Nell’aprile 2021 l’azienda ha avviato uno studio di fase 1/2 per valutare la sicurezza del farmaco e testare una serie di dosi. Poco più di sei mesi dopo, Moderna ha avviato anche uno studio di estensione per raccogliere dati sulla sicurezza a lungo termine e consentire ai partecipanti alla sperimentazione precedente di continuare a ricevere il farmaco.

Moderna ha dichiarato venerdì che finora sono stati trattati 16 pazienti. Il farmaco ha mostrato “primi segnali incoraggianti” che indicano che funziona in modo dose-dipendente e che ha un potenziale beneficio clinico. Inoltre, secondo l’azienda, la maggior parte dei partecipanti che hanno riportato eventi di scompenso metabolico nell’anno precedente allo studio ne ha avuti meno o nessuno dopo il trattamento.

Moderna ha dichiarato che non si sono verificate tossicità dose-limitanti. Nove partecipanti hanno manifestato eventi avversi correlati al trattamento e otto hanno manifestato eventi avversi gravi. Moderna ha dichiarato che la maggior parte degli eventi gravi era legata alla malattia e non al farmaco. Sei partecipanti hanno avuto lievi eventi avversi legati all’infusione, anche se la maggior parte di essi si è verificata durante le prime dosi.

Ulteriori dettagli su questi risultati sono stati presentati a una conferenza annuale di ricerca sulle terapie cellulari e geniche. In una nota ai clienti, Michael Yee, analista di Jefferies, ha scritto che la presentazione ha mostrato una riduzione del 78% degli eventi di scompenso metabolico tra i pazienti a cui sono state somministrate dosi più elevate del farmaco Moderna.

“Si tratta di un ulteriore miglioramento rispetto alla riduzione del 50% osservata lo scorso anno a dosi più basse”, ha scritto l’analista.

Yee stima che l’acidemia propionica colpisca circa 35-40mila pazienti negli Stati Uniti e che possa rappresentare un mercato terapeutico del valore di oltre 1 miliardo di dollari.

“Continuiamo a osservare risultati incoraggianti con l’mRNA-3927 mentre entriamo nella fase di espansione della dose”, ha dichiarato in un comunicato Kyle Holen, responsabile dello sviluppo terapeutico e oncologico di Moderna. “Questo è il primo studio clinico che riporta i risultati di una terapia a base di mRNA per la sostituzione delle proteine intracellulari, e ad oggi abbiamo più di 13 anni di esperienza con i pazienti”.

Moderna ha dichiarato che 11 pazienti dello studio originale stanno partecipando allo studio di estensione. Insieme, le due ricerche hanno somministrato più di 280 dosi di farmaco.

Attualmente non esistono terapie che affrontino efficacemente la causa di fondo dell’acidemia propionica.