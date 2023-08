Angelo Duro imbratta i suoi manifesti a Taormina: Cateno De Luca infuriato

Taormina: Angelo Duro disegna peni sui manifesti del suo spettacolo. Il sindaco Cateno De Luca è furibondo: “Troglodita”

Il comico Angelo Duro, ex de ‘Le Iene’, ha imbrattato i manifesti che annunciavano il suo spettacolo a Taormina per questa sera, disegnandoci sopra dei peni e scrivendo frasi offensive. Lo ha reso noto lui stesso pubblicando un video su Instagram a beneficio dei suoi 607mila follower. Una trovata che ha fatto imbestialire il sindaco Cateno De Luca, che ha replicato sempre via social con video fiume per svergognare il comico.

IL SINDACO DE LUCA FURIBONDO: “SONO INCA***TO”

Angelo Duro, ieri, è stato identificato e multato e gli sono stati addebitati i costi della rimozione dei manifesti imbrattati. Lo ha raccontato su facebook il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, che segnala anche di aver ricevuto da Duro una richiesta di incontro a Palazzo Municipale. Il sindaco avrebbe voluto trasmettere l’incontro in diretta, ma il comico non si è però presentato, “sconsigliato dal suo impresario”, spiega il sindaco. “Prima di essere politici, prima di essere comici, bisogna essere uomini. Io avevo preparato la bomboletta per fargli un c*zzo sulla camicia. Tutto qui”, chiarisce De Luca, dopo essere sceso personalmente in strada per sovrintendere alla rimozione dei manifesti e regalare ai suoi cittadini e non solo la cronaca anti-imbrattamento.

Cinquanta minuti di video in diretta, con una bomboletta in mano “per disegnare sulla tua camicia quello che hai disegnato tu sui manifesti”, dice De Luca rivolgendosi direttamente ad Angelo Duro, definito “troglodita” in un precedente post.

“In privato non devi raccontarmi niente, non abbiamo niente da dirci. Hai fatto un gesto pubblico, clamoroso, lo hai diffuso sui tuoi social- racconta De Luca- . Ti aspettavo, prendo atto che tu non vuoi venire. Le ragioni non le devi spiegare a me, le devi spiegare i tuoi follower. Il tuo gesto eclatante bisogna che abbia una spiegazione altrettanto eclatante. Il tuo è un gesto deplorevole, non è un gesto educativo e io sono incazzato. Taormina è un’eccellenza internazionale, abbiamo 70% di turisti italiani che non sanno chi c*zzo è Angelo Duro, ma quando vedono il c*zzo disegnato sul manifesto sì”.

IL VIDEO DI ANGELO DURO

Angelo Duro ha pubblicato il video dell’imbrattamento ieri su Instagram. Suo complice involontario un gelataio di Taormina, ‘usato’ da Duro per scorrazzare in città e procedere all’imbrattamento dei manifesti. L’esercente si è molto risentito per essere stato usato suo malgrado.