Elettra Lamborghini colpita da un fan sul palco del Sammichele Music Festival

Elettra Lamborghini colpita durante il live del Sammichele Music Festival di Bari: la cantante infuriata ha fermato la musica e ripreso l’autore del gesto

Elettra Lamborghini non è di certo una che le manda a dire. Colpita da una bottiglietta d’acqua mentre si esibiva sul palco del Sammichele Music Festival, la cantante ha fermato la musica e ripreso davanti ai presenti l’autore del gesto. “Mi potevi anche fare male. Hai bevuto? Non mi interessa. Perché se hai bevuto non vieni qui. Perché ad un’altra cantante è arrivato qualcosa addosso e adesso ha dovuto cancellare tutto il tour. Guarda che è pericoloso ragazzi. Non mi interessa come mai, ma non lanci le cose qui. Io non voglio la tua acqua! La dai al tuo amico. Ma poi dico, ma tra tutte le cose che hai da fare se devi lanciarmi l’acqua non vieni qui. Oh sto sbagliando? Vabbè, chi se ne importa, l’importante è rimetterli al loro posto”, ha detto Elettra Lamborghini.