Gossip: Daniele Dal Moro lascia Oriana Marzoli e si consola con Valentina Vignali

Gossip: Daniele Dal Moro vola a Ibiza da Oriana Marzoli per riappacificarsi, ma lei non gli apre la porta. A seguire, serata brava e bagno all’alba con Valentina Vignali

Nuova puntata della telenovela con protagonista Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La coppia nata nell’ultima edizione del Gf Vip sarebbe (di nuovo) giunta al capolinea. Dopo la rottura avvenuta a seguito di una lite furiosa in un locale in Sardegna, questa volta a causare la fine della love story sarebbero stati gli impegni lavorativi della bella venezuelana. Secondo dei rumors sembra infatti che Oriana dovrà trasferirsi in Spagna per diversi mesi, per partecipare a un reality show. Notizia che a Dal Moro non è andata giù, tanto che i due, in procinto di partire per una vacanza insieme, avrebbero annullato tutto.

“Sono innamorato ma non sono un cog*ione, ho 33 anni e voglio costruire qualcosa di serio. Con Oriana questa cosa non è possibile per il mio ideale di amore”, ha scritto lui su Twitter.

poi ha tolto il follow dai social del suo (ex?) compagno ed è volata a Ibiza. Ieri sera anche Daniele è arrivato sull'isola della movida spagnola, insieme alla sua amica Valentina Vignali e in un video sui social ha fatto sapere ai fan che Oriana non gli ha aperto la porta della stanza d'albergo. I due hanno quindi passato una serata brava in discoteca, come raccontato nelle storie Instagram di entrambi, terminata con un bagno all'alba in spiaggia.