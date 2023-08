A Trapani sequestrati panetti di hashish con la foto di Buffon

Trapani, scoperti in moto con panetti di hashish ‘griffati’ Buffon: due arresti. Inutile il tentativo di fuga dei due giovani

Panetti di hashish ‘griffati’ con l’immagine di Gianluigi Buffon, l’ex portiere della Nazionale che nella sua carriera ha vestito le maglie di Parma, Juventus e Paris Saint-Germain e che ha recentemente annunciato l’addio al calcio. La curiosa scoperta è stata fatta dalla squadra mobile di Trapani, che ha bloccato due giovani su una moto a Paceco: viaggiavano con un chilo di droga.

L’INUTILE TENTATIVO DI FUGA

I due, che viaggiavano in direzione Trapani, dopo un tentativo di fuga andato a vuoto sono finiti agli arresti domiciliari. Dopo l’alt degli agenti hanno provato una serie di manovre per sfuggire al posto di blocco finendo per speronare l’auto della polizia, dandosi quindi alla fuga e liberandosi dell’involucro con la droga che però è stato recuperato.

ENTRAMBI AI DOMICILIARI

Il passeggero, subito bloccato, è stato arrestato in flagranza per detenzione di droga ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato in concorso. Il conducente è riuscito a fuggire ma tuttavia è stato riconosciuto e nei suoi confronti è stata emessa una ordinanza di arresto ai domiciliari già eseguita. L’udienza di convalida ha confermato i domiciliari per entrambi.