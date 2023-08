Buffon si ritira: il calcio perde il portiere dei record

Buffon dice basta: si ritira il portiere dei record. Vicecampione d’Europa nel 2012 e campione del Mondo nel 2006, il numero 1 di Carrara ha vinto dieci campionati di Serie A

Non è ancora ufficiale ma Gigi Buffon ha detto basta. Come anticipato dalla Gazzetta dello Sport, il portiere ex Juventus e Parma ha deciso di ritirarsi a 45 anni. Sono da record i numeri di una carriera unica. Vicecampione d’Europa nel 2012 e campione del Mondo nel 2006, a livello di club il portiere di Carrara ha vinto dieci campionati di Serie A, uno di Serie B, sei Coppe Italia, sette Supercoppe italiane, una Coppa UEFA, un campionato di Ligue 1 e una Supercoppa di Francia. Sempre a livello di Nazionale, ha preso parte a ben cinque Mondiali come, tra gli altri, Guillermo Ochoa, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Lothar Matthaus.

E poi ancora ha disputato quattro Europei e due Confederations Cup: prima della Nazionale maggiore, ha vinto un Europeo di categoria con l’Under 21 nel 1996. L’esordio in serie A, ancora minorenne, risale al 19 novembre 1995, con la maglia del Parma giocando al posto del titolare, l’infortunato Luca Bucci, contro il Milan in una partita terminata senza gol. Nel 2021 Buffon aveva scelto di scendere in B proprio con il Parma, dopo il mancato rinnovo con la Juventus: alla fine dell’ultima stagione, avendo ancora un anno di contratto con il club emiliano, si è accordato per rescindere.