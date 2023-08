Estate 2023: i cocktail di Spirito Cocktails vincono per qualità e praticità

Spirito Cocktails è un’azienda bresciana che produce drink monodose pronti da bere. La filosofia è incentrata principalmente sull’alta qualità delle materie prime

D’estate la voglia, anche a casa, di un buon cocktail si fa sentire: la risposta arriva da Spirito Cocktails che produce drink premiscelati monodose pronti per il consumo. Contenuti in pratiche buste questi cocktail si distinguono per la loro versatilità: possono, infatti, essere sorseggiati ovunque e quando si vuole. I cocktail di Spirito Cocktails, che vogliono volutamente essere espressione di eccellenza, si caratterizzano, inoltre, per la qualità degli ingredienti scelti: la base di ogni drink è infatti costituita da spiriti artigianali prodotti in piccole distillerie, da infusi di spezie ed erbe e da puree e succhi di frutta naturali provenienti dai tipici luoghi di produzione.

Praticità e velocità di preparazione sono le altre due caratteristiche vincenti di Spirito Cocktails. Per preparare i cocktail basta seguire tre semplici passaggi: agitare la busta per mescolare gli ingredienti, strappare il triangolo posto nell’angolo in basso a destra e versare il drink in un bicchiere colmo di ghiaccio. In questo modo chiunque può gustare o servire un cocktail di qualità, tanto il consumatore finale quanto gli operatori del settore Horeca che, per varie ragioni, non dispongono di personale formato.

Senza glutine, privi di solfiti e di distillati di produzione industriale, i cocktail sono miscelati in un liquorificio italiano a conduzione familiare con più di quarant’anni di storia e sono il risultato degli studi e delle prove effettuati dal mixologist Cristian Manassi. Attento alla qualità dei prodotti impiegati e da sempre interessato alle novità provenienti dal mondo della mixology, Manassi è dal 2019 consulente e mixologist per Spirito Cocktails. Nella sua carriera, oltre ad aver partecipato a importanti competizioni del settore, si è formato frequentando corsi e masterclass tenuti dai più stimati bartender internazionali.

Spirito Cocktails pone anche l’accento sulla tutale dell’ambiente. Per la produzione dei cocktail è impiegata una tecnologia 4.0, che permette di mantenere inalterate le qualità organolettiche dei prodotti e garantire gli elevati standard qualitativi. Le buste 100% riciclabili sono composte da un imballo in plastica adatto per il contatto con i liquidi e un rivestimento in cartoncino FSC stampato con inchiostri a basso impatto ambientale. Grazie alle dimensioni compatte e alla leggerezza del packaging, anche la componente logistica viene ottimizzata diminuendo, di fatto, il numero dei trasporti e riducendo di conseguenza l’emissione di C02.

Spirito Cocktails propone diverse linee di cocktail adatte alle più svariate esigenze e capaci di soddisfare ogni palato. La prima linea, ispirata alla filosofia artigianale, propone cocktail da degustazione ed è facilmente riconoscibile per il packaging ricercato: opera dell’artista Lucamaleonte, prende ispirazione nella venatura dorata dal marmo di Carrara e dagli arazzi, reinterpretati in chiave contemporanea. Spirito Cocktails è composta da quindici referenze: Negroni, Boulevardier, Moscow Mule, Vodka Sour, Espresso Martini, Mojito, Gin Sensation, Milano-Torino, Cosmopolitan, Daiquiri, Whiskey Sour, Margarita, Cosmo Thai, Passion Spritz e H.O.T., il primo cocktail ready to drink a base di whiskey da bere caldo.

Dallo spirito colorato e leggero è, invece, la linea Vibes by Spirito Cocktails, il cui packaging omaggia i luoghi di nascita dei diversi cocktail. La linea comprende drink con un ridotto tenore alcolico adatti sia per l’aperitivo che per l’after dinner, nello specifico: Negroni, Moscow Mule, Mojito, Tiki Gin, Margarita, Piña Colada, Whiskey Sour, Tropical Spritz e Daiquiri.

I cocktail di ambedue le linee possono essere acquistati anche online sul sito spiritococktails.com dove sono inoltre disponibili le gift box, delle perfette idee regalo che contengono, oltre ai cocktail pronti al consumo, utensili utili per la loro realizzazione.