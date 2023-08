Anemia falciforme: età avanzata e depressione fattori per il dolore

La disoccupazione, la depressione, il sesso femminile e l’età avanzata sono apparsi associati a una maggiore frequenza del dolore tra i pazienti con anemia falciforme, secondo i risultati di uno studio pubblicato su JAMA Network Open.

I risultati più importanti dello studio evidenziano che quasi la metà (47,8%) dei pazienti ha riportato dolore frequente e che il livello di istruzione e il reddito non avevano alcuna associazione significativa con l’aumento della frequenza/gravità degli episodi di dolore.

Razionale e metodologia L’attuale clima intorno alla gestione del dolore e all’uso di oppioidi ha implicazioni per le persone con anemia falciforme, riferisce Kelly M. Harris, PhD, CCC-SLP, assistente professore di terapia occupazionale e chirurgia presso la Washington University di St. Louis.

“Il dolore è un segno distintivo di anemia falciforme e abbiamo ritenuto importante esaminare la relazione tra depressione, istruzione, occupazione e dolore sia considerare come affrontare il dolore e le complicazioni del dolore, specialmente tra i pazienti neri in cerca di cure per il dolore correlato all’anemia falciforme.

Nell’analisi trasversale dei dati provenienti da otto siti inclusi nel Consorzio per l’implementazione della malattia delle cellule falciformi degli Stati Uniti, i ricercatori hanno cercato di esaminare l’associazione tra livello di istruzione, stato lavorativo e salute mentale con la frequenza e la gravità degli episodi di dolore tra 2.264 pazienti (età media, 27,9 anni; 56,2% donne; 95,5% neri) con anemia falciforme.

I ricercatori hanno raccolto i dati dalle cartelle cliniche elettroniche e hanno diffuso un sondaggio che chiedeva informazioni sui dati demografici dei pazienti, sulla diagnosi della salute mentale e sui punteggi del dolore del sistema informativo di misurazione della qualità della vita dell’anemia falciforme dell’adulto.

Gli autori hanno utilizzato la regressione multivariata per esaminare le associazioni di istruzione, occupazione e salute mentale con i risultati principali.

Risultati

Circa la metà dei pazienti ha riferito di assumere giornalmente antidolorifici (47%) e/o idrossiurea (49,2%). I pazienti avevano un punteggio medio di frequenza del dolore di 48,6 e un punteggio t di gravità di 50,3.

Tra i pazienti nello studio, il 28% ha riferito di aver ricevuto regolarmente trasfusioni di sangue, il 20% ha avuto una diagnosi di depressione confermata, il 79,8% ha riferito di forti dolori e il 47,8% ha riportato più di quattro episodi di dolore nell’anno precedente.

La maggior parte (78%) dei pazienti ha riportato il livello di istruzione più alto come diploma di scuola superiore o inferiore o qualche college, e il 63,9% ha dichiarato di essere disoccupato, con il 54% che ha riportato un reddito familiare medio annuo inferiore a 25.000 dollari.

I ricercatori hanno scoperto che l’istruzione e il reddito non sembravano associati a una maggiore frequenza o gravità del dolore. Al contrario, hanno osservato un’associazione tra frequenza del dolore e stato di disoccupazione (beta=2,13; 95% CI, 0,99-3,23) e sesso femminile (beta=1,78; 95% CI, 0,8-2,76).

Inoltre, i ricercatori hanno osservato un’associazione inversa tra età inferiore ai 18 anni e frequenza del dolore (beta=5,72; 95% CI, da 7,72 a 3,72) e gravità del dolore (beta=5,1; 95% CI, da 6,7 a 3,51). La depressione è apparsa associata ad una maggiore frequenza del dolore (beta=2,18; 95% CI, 1,04-3,31) ma non alla gravità del dolore.

I risultati hanno inoltre mostrato un’associazione tra l’uso di idrossiurea e l’aumento della gravità del dolore (beta=1,36; 95% CI, 0,47-2,24), e l’uso quotidiano di antidolorifici è apparso associato sia all’aumento della frequenza del dolore (beta=6,29; 95% CI, 5,28-7,31 ) e gravità del dolore (beta=2,87; 95% CI, 1,95-3,8).

Implicazioni

“Sebbene il dolore sia complesso e sfaccettato, sappiamo anche che il razzismo, lo stigma e il pregiudizio influiscono sulla diagnosi e sul trattamento del dolore per le persone con anemia falciforme”, ha sottolineato Harris.

“Quando trattiamo il dolore, non possiamo fare affidamento solo sui farmaci. È importante che i medici considerino le esperienze complete dei pazienti e perseguano approcci terapeutici olistici e completi per ridurre il dolore. Lo screening per la depressione dovrebbe essere una pratica regolare, in particolare per i pazienti che soffrono di dolore frequente e/o grave” ha aggiunto.

I prossimi passi includono un ulteriore esame della relazione tra depressione e anemia falciforme, nonché l’implementazione di screening, valutazioni e lo sviluppo di interventi per identificare e affrontare la depressione tra questa popolazione.

Kelly M Harris et al., Examining Mental Health, Education, Employment, and Pain in Sickle Cell Disease JAMA Netw Open. 2023 May 1;6(5):e2314070. leggi