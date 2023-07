A Roma a settembre torna “Ucci Ucci, se ti trovo, ti leggo!”

Annunciate le date della terza edizione di Ucci Ucci, se ti trovo, ti leggo!, il festival e la festa della libreria romana Il Giardino Incartato, che torna dal 22 al 24 settembre

Annunciate le date della terza edizione di Ucci Ucci, se ti trovo, ti leggo!, il festival e la festa della libreria romana Il Giardino Incartato, che torna nel penultimo weekend di settembre: dal 22 al 24 settembre 2023 in Via del Pigneto 303/c.

Tra gli ospiti di punta che hanno già confermato la loro presenza: Nadia Terranova, Rosella Postorino, Arianna Papini, Susanna Mattiangeli, Luisa Mattia, Teresa Porcella, Sara Marconi, Marianna Balducci, Mariachiara Di Giorgio, Daniela Pareschi, Carla Ghisalberti, Mook.

Le libraie e ideatrici del festival, Barbara Ferraro e Cecilia Mancini, hanno lavorato anche quest’anno per mettere insieme un programma vario, articolato e ricco di possibilità, in grado di coinvolgere e stupire non solo gli affezionati clienti della libreria e i lettori abituali, ma tutti quei bambini e bambine, ragazzi e ragazze, insegnanti, educatori, lettori e lettrici di ogni età che guardano alla letteratura contemporanea per l’infanzia e l’adolescenza con interesse, passione o semplice curiosità.

Tre giorni di tavole rotonde, presentazioni, mostre, dibattiti, laboratori artistici e creativi che porteranno a conoscere dal vivo autori e illustratori dal grande talento e accenderanno i riflettori sulle tante declinazioni che può avere il mondo dei libri per bambini e ragazzi: dagli albi illustrati classici ai libri-gioco, dai cartonati per la prima infanzia ai silent book, dai fumetti alle letture ad alta leggibilità, dai libri di divulgazione alle raccolte di poesie o fiabe… Sarà l’occasione per provare in prima persona quante emozioni ed esperienze significative possano scaturire dall’incontro con il libro giusto.

Il 30 agosto: la caccia a tesoro a tema Jack e il fagiolo magico

Sarà un festival colorato e inclusivo che si svolgerà come di consueto in giardino, in piazza e in libreria, infiammando ancora una volta il Pigneto, uno dei quartieri più multiculturali e popolari della capitale.

Un festival che parte da un seme, piccolo, di fagiolo, capace di crescere e crescere, aprendo una via verso luoghi inesplorati, popolati da creature fantastiche. Un festival intraprendente come Giacomino e certamente capace di portare a miglior giudizio l’orco.

Per dare ufficialmente il via al conto alla rovescia e festeggiare insieme la terza edizione di Ucci Ucci, se ti trovo, ti leggo!, le libraie hanno indetto per il 30 agosto una grande caccia al tesoro a tema Jack e il fagiolo magico, la celebre fiaba che ha ispirato il nome della manifestazione. I dettagli dell’evento, che si terrà nei luoghi del festival, saranno comunicati nelle prossime settimane.