In vacanza con il cane: viaggio senza stress con ThunderShirt

In vacanza con il cane: addio stress con ThunderShirt, il cappottino rilassante presentato da Ceva Salute Animale, che lo fa sentire protetto come in un vero abbraccio

Tante le famiglie in partenza con il proprio amico a 4 zampe, ben il 66% stando all’ultimo sondaggio online sulla community di Adaptil, il brand per la serenità dei cani. Tanti, quindi, i cani che si troveranno ad affrontare i disagi del viaggio e del trasporto: secondo il 65% dei partecipanti al sondaggio il proprio cane durante il viaggio mostra malessere talvolta o anche spesso. E se il 58% lo mostra agitandosi nell’abitacolo, il 19% piange o abbaia e il 28% arriva a vomitare.

In queste situazioni, un “abbraccio” confortante è quello che serve per portare serenità al cane: è l’abbraccio di ThunderShirt, il cappottino calmante proposto da Ceva Salute Animale. “Queste situazioni di stress causano un disagio intenso e prolungato non solo nel cane, ma anche in tutta la sua famiglia, che preferirebbe trascorrere la partenza per le agognate vacanze in massima serenità” osserva Guido Ferrari, Veterinary Service Manager in Ceva Salute Animale. “ThunderShirt arriva in soccorso dei nostri amici a quattro zampe agendo proprio come un abbraccio per una persona triste, o come la tecnica dello swaddling per un neonato in un momento di irrequietezza. Sentirsi avvolti, oltre a trasmettere un senso di protezione, limita la possibilità di movimenti incontrollati, finendo così per infondere tranquillità”.

Fra le diverse modalità di spostamento, quella su quattro ruote sembra meritare una considerazione a sé stante: tra le abitudini di chi ha spesso a che fare col malessere del proprio cane, la più diffusa riguarda l’alimentazione. Il 42% degli intervistati fa attenzione a cosa ingerisce Fido prima e durante il viaggio, per evitare di favorire l’insorgere di nausea. Il 19% si prende del tempo pre-partenza per far abituare il cane all’auto, iniziando da una situazione poco stressante, ad esempio a motore spento, fino ad arrivare a compiere il giro dell’isolato. C’è poi chi pulisce il trasportino e lo rende accogliente, chi fa tante fermate lungo il tragitto per concedere una pausa al proprio amico, e chi prova a confortarlo con la vicinanza fisica, ad esempio prendendolo in braccio o scegliendo di viaggiare accanto a lui sui sedili posteriori. Un buon 31%, poi, utilizza sostanze ad azione calmante, come i feromoni, in formulazione spray, soluzioni non farmacologiche che inviano ai cani un naturale messaggio di benessere. “ThunderShirt è un valido ausilio ad azione fisica, ed è adatto ad un utilizzo combinato con i feromoni di Adaptil Transport, lo spray che riproduce i feromoni appaganti materni che mamma cane trasmette ai suoi piccoli. Per un’efficacia massima consigliamo, quindi, di spruzzare Adaptil Transport sul ThunderPatch e aspettare 15 minuti prima di farlo indossare al cane” commenta Ferrari, ricordando anche come la “desensibilizzazione” sia la chiave per addestrare il cane al viaggio in serenità.

Questi i passaggi che suggerisce l’esperto, con la raccomandazione di iniziare a praticarli qualche tempo prima della partenza:

Fare indossare al proprio amico a quattro zampe il cappottino rilassante ThunderShirt prima di intraprendere il viaggio in auto;

al proprio amico a quattro zampe prima di intraprendere il viaggio in auto; Spruzzare Adaptil Transport Spray sulla coperta utilizzata in auto 15 minuti prima di far entrare il cane in macchina

utilizzata in auto 15 minuti prima di far entrare il cane in macchina Insegnare al cane a sedersi tranquillamente in auto a motore spento e utilizzare giochi e premi con tranquillità per associare l’auto a situazioni piacevoli

tranquillamente in auto a motore spento e utilizzare con tranquillità per associare l’auto a situazioni piacevoli Tenere brevi sessioni , permettendo al cane di sentirsi a suo agio con l’auto prima di procedere alla fase successiva

, permettendo al cane di sentirsi a suo agio con l’auto prima di procedere alla fase successiva Incoraggiare il cane a salire in macchina con il motore acceso gratificandolo con complimenti e lodi

Una volta che il cane è felice e tranquillo in auto, iniziare con brevi viaggi e successivamente con viaggi più lunghi

e successivamente con viaggi più lunghi Il giorno del viaggio, dare solo un pasto leggero senza limitare l’acqua

senza limitare l’acqua Mantenere il veicolo ben ventilato, non lasciare mai il cane incustoditoin auto, permettergli di scendere per fare i bisogni ogni 2 ore.