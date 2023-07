Gossip: Veronica Ferraro si sposa con Davide Simonetta

Gossip: l’influencer Veronica Ferraro, migliore amica di Chiara Ferragni, si sposa con Davide Simonetta. Lui è l’autore, tra gli altri, di ‘Due vite’ e ‘Tango’

Veronica Ferraro si (ri) sposa. L’influencer, migliore amica di Chiara Ferragni, ha detto sì a Davide Simonetta, produttore musicale, autore e musicista con cui fa coppia dal 2021. Per Ferraro si tratta di secondo nozze: è stata già sposata con il personal trainer Giorgio Merlino (anche lui in procinto di sposarsi di nuovo).

L’ANNUNCIO DEL MATRIMONIO

Veronica Ferraro ha annunciato il matrimonio via Instagram, con un carosello di foto in cui mostra orgogliosa ai suoi 1,4 milioni di follower l’anello ricevuto. C’è anche una canzone dedicata a lei: ‘Volevo dirtelo’, che, insieme al sontuoso anello, costituisce l’ingrediente di una proposta da favola.

L’INIZIO DELLA STORIA TRA VERONICA FERRARO E DAVIDE SIMONETTA

Veronica Ferraro e Davide Simonetta (in arte d.whale) si erano conosciuti due anni fa. Come, lo racconta lei stessa in un post. “Due anni fa ero in Puglia e mi hanno passato al telefono un certo Simonetta. Nessuno dei due sapeva chi fosse l’altro, ma tutti pensavano potessimo piacerci – ricorda lei come riferisce la Dire (www.dire.it) -. “Ciao, scusa per la figura di m****” la prima cosa che ti ho detto. Non era il momento giusto ma dopo qualche mese ho capito che avevano ragione. E due anni dopo mi hai portato qua di nuovo e mi hai chiesto di sposarti. Nel modo più dolce e riservato che possa esserci. Perché tu sei così. L’hai fatto con una canzone. Perché lì ci sono sempre tutte le cose che non dici“.

Simonetta, 40 anni, è musicista, autore e produttore musicale. Tra le sue numerose collaborazioni spiccano quelle con Tananai (firma ‘Tango‘ con Paolo Antonacci e Alessandro Raina), Annalisa, Fedez, Marco Mengoni (firma, con lo stesso Mengoni e Davide Petrella, ‘Due vite‘) e Tiziano Ferro.