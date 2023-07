Il comune di Rosà vieta la pastasciutta antifascista: Pd infuriato

In Veneto no alla pastasciutta antifascista, il Pd insorge: “Censura”. Succede a Rosà, nel vicentino: “Inaccettabile dire che la manifestazione richiama disordini”

Niente Pastasciutta antifascista oggi a Rosà, nel vicentino. La prima cittadina Elena Mezzalira ha deciso di non concedere l’autorizzazione all’utilizzo del Parco di via Sacro Cuore di San Pietro di Rosà, chiesto da quattro sezioni Anpi (Altopiano dei 7 Comuni, Bassano del Grappa, Marostica, Valbrenta) per festeggiare l’anniversario della caduta del fascismo con la simbolica pastasciutta e il Pd Veneto parla di “censura in violazione di ogni principio democratico e repubblicano”.

Come spiega la Dire (www.dire.it) è la consigliera regionale dem, Chiara Luisetto, ad accusare la sindaca di Rosà: “Coprendosi dietro motivazioni a dir poco assurde, ha negato gli spazi per tenere la ‘Pastasciutta antifascista’, manifestazione di pace che celebra la caduta del regime. Una scelta che è di censura nei confronti di chi vuole giustamente coltivare il ricordo di quel 25 luglio del 1943. Una data che, al pari del 25 aprile, segna una svolta storica, sulla strada che condusse all’Italia repubblicana. Quel generoso gesto della famiglia Cervi che offrì 380 chili di pasta al burro a tutto il paese di Campegine per festeggiare la caduta fascista, va rinnovato. Perché è emblema di una volontà: tenere alta la difesa della libertà e della democrazia”.

Luisetto evidenzia che sostenere, come fa la sindaca, “che questa manifestazione può essere ‘richiamo di disordini e di problemi di sicurezza e ordine pubblico’ è inaccettabile. L’Anpi, in ogni occasione sostiene e testimonia concretamente i valori della pace, tanto nelle manifestazioni quanto attraverso le prese di posizione a difesa della Costituzione che da sempre porta avanti. Soprattutto in questo tempo, segnato dalla guerra in Ucraina, una guerra in Europa, che ci ricorda l’importanza di riaffermare i valori propugnati dall’antifascismo. La decisione della sindaca è senza giustificazioni e fuori dalla storia. Una pura strumentalizzazione politica”.