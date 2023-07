Gossip: Elettra Lamborghini smentisce di essere incinta

Gossip, Elettra Lamborghini incinta? La cantante risponde ai fan e smentisce le voci di una gravidanza: “Io mi sento già mamma”

Ancora una volta Elettra Lamborghini è oggetto della curiosità dei suoi fan: la twerking queen è tornata a rispondere a quanti le chiedessero, in questi giorni, se fosse in dolce attesa. Dal matrimonio con Afrojack, il quesito attanaglia i pensieri di molti e la cantante adesso risponde a tono.

“Oh mio Dio ragazzi, vi prego basta! Che ossessione! Io amo alla follia i bambini, credo si veda palesemente e se è per questo io mi sento già mamma, anche se non ne ho ancora uno. Chiamasi buon senso e responsabilità, i bambini non sono giocattoli e non approvo chi li mette al mondo alla ca**o di cane”, ha spiegato.

“Quando sarà il momento-ha aggiunto- voglio poter avere tutto il tempo del mondo da potergli dedicare tempo che al momento non ho. Adoro il mio lavoro alla follia. Detto ciò però vi ricordo sempre che ci sono persone che non ne possono avere, o che ci provano da anni e questa domanda è dolorosa. Lo è anche per me ogni volta. Un figlio non fa di te una mamma. Conosco persone che hanno figli che sono molto meno materne di chi non ne ha nessuno. Io spero in un mondo migliore, perciò vorrò avere tutto il tempo per educare un figlio come si deve”.