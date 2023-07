Da Gera Lario a Forlì: Jysk apre nuovi negozi e cerca personale

Nuove aperture e ricerca personale da assumere in Italia: il 27 luglio inaugura a Gera Lario lo store JYSK, quindicesimo in Lombardia, e il 28 luglio apre a Forlì

In vista delle nuove aperture previste dal 27 luglio al 31 agosto, la catena multinazionale danese JYSK, che in totale gestisce più di 3.300 negozi in 48 Paesi, è alla ricerca di personale da assumere in diverse regioni d’Italia, dove sempre più clienti la scelgono per fare acquisti per la casa e il giardino.

Lavorare nel dipartimento Retail di JYSK, dove le giornate in negozio sono piene di sfide, energia positiva e divertimento, è un’opportunità interessante per chi voglia lavorare come assistente alle vendite, referente logistico o store manager. Al fine di mantenere le promesse ai clienti, JYSK presta molta attenzione alla formazione e all’ampliamento delle competenze dei suoi collaboratori. Ciascuna nuova persona assunta viene supportata nello sviluppo del proprio potenziale e nel raggiungimento dei propri obiettivi, per metterla nelle migliori condizioni di realizzare una crescita professionale in un ambiente di lavoro dinamico. Secondo la cultura aziendale JYSK, lo sviluppo personale e lo spirito di squadra sono le priorità, il talento viene premiato e i successi celebrati.

PROSSIME APERTURE E POSIZIONI APERTE

Nel Nord Italia , per il nuovo store di Gera/Lario , in provincia di Como, che inaugura il 27 luglio, sono aperte le posizioni di Deputy Store Manager, Sales Assistant, anche in categoria protetta.

, per il nuovo store di , in provincia di Como, che inaugura il 27 luglio, sono aperte le posizioni di Deputy Store Manager, Sales Assistant, anche in categoria protetta. In Emilia-Romagna, si cerca un Sales Assistant per lo store di Forlì , che inaugura il 28 luglio, dove, a sostegno del territorio colpito dall’alluvione, sarà attiva una promozione su una selezione di articoli a 1 euro fino ad esaurimento scorte.

, che inaugura il 28 luglio, dove, a sostegno del territorio colpito dall’alluvione, sarà attiva una promozione su una selezione di articoli a 1 euro fino ad esaurimento scorte. In Piemonte, re-opening a Novara il 4 agosto e si ricerca un Sales Assistant.

il 4 agosto e si ricerca un Sales Assistant. Deputy Store Manager, Sales Assistant e Referente Logistico per l’apertura di Dalmine il 25 agosto all’interno di un nuovo parco commerciale Sun City.

il 25 agosto all’interno di un nuovo parco commerciale Sun City. In Veneto, re-opening a Belluno il 30 agosto e si ricerca un Sales Assistant.

il 30 agosto e si ricerca un Sales Assistant. In provincia di Varese a Tradate, la cui apertura è in programma il 31 agosto, sono richiesti un Deputy Store Manager, un Referente Logistico e un Sales assistant.

CARRIERA IN JYSK

Tutte le posizioni aperte sono consultabili sul sito: lavoro.jysk.it

UNA STORIA DI SUCCESSO

Gli ottimi risultati di JYSK Italia fanno parte di una storia di successo più ampia: JYSK ha aperto il primo negozio in Italia nel 2009 e, ad oggi, ha 80 negozi e più di 700 collaboratori. Nell’esercizio in corso, che terminerà nell’agosto 2023, JYSK prevede di aprire fino a quattro nuovi negozi in Italia e di ristrutturare due negozi esistenti secondo il concept più recente che sta riscuotendo un notevole successo.

“Il 2023 rappresenta un altro anno importante per JYSK in Italia, dove continua il nostro ambizioso piano di espansione. Il prossimo grande obiettivo è raggiungere la pietra miliare dei 100 negozi in Italia. La multicanalità gioca un ruolo centrale, vogliamo essere sempre più vicini ai nostri clienti, senza soluzione di continuità, sia aprendo nuovi negozi sia offrendo nuove soluzioni che integrino i negozi allo store online” afferma Cesare Bailo, Country Manager di JYSK Italia.

Nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022, JYSK Italia ha ottenuto il proprio miglior risultato con un fatturato di 87,7 milioni di euro, che rappresenta un incremento del 35% sull’esercizio precedente.

“Una crescita per la quale ringraziamo enormemente i nostri fortissimi team” è riconoscente Cesare Bailo. ”Crediamo che i nostri collaboratori siano la chiave del nostro successo. Ecco perché ci impegniamo ad offrire sviluppo e possibilità di crescita e a trovare nuove sfide all’interno di JYSK. Quando i nostri colleghi crescono, cresciamo anche noi. La nostra ambizione è essere la prima scelta dei lavoratori all’interno del retail, ovunque sia presente JYSK nel paese. Ciò significa che ci impegniamo sempre ad essere un luogo attraente in cui lavorare e che i nostri colleghi apprezzino il tempo che trascorrono al lavoro”.