Ultimo pubblica in streaming l’inedito “Paura mai”

Ultimo pubblica “Paura mai”, l’inedito scritto durante i concerti di Roma. Il brano su tutte le piattaforme streaming insieme alle versioni live di 5 brani di “Alba”

“Paura mai ha la volontà di rappresentare la mia generazione perché so che siamo tutti spaventati da un futuro vuoto– ha spiegato Ultimo- so che abbiamo tutti paura di ritrovarci con la tv accesa di notte per non sentirci soli in casa. Abbiamo paura del silenzio in stanza, perché ci è stato promesso un mondo che non c’è. Perché ci hanno giudicato senza prima parlarci. E allora voglio dire a tutti che seppure da fuori sono visto come un ragazzo di successo, vivo ogni giorno con le vostre stesse paure. E voglio dirvi che è normale. È normale a volte guardarsi allo specchio e non riuscire a vedersi… e quando si normalizzano le paure, allora quel futuro vuoto diventa più facile da guardare. Allora quella Tv accesa di notte può essere spenta. E se ora è tutto spento, troveremo i colori! Perché sta vita passa, ma amico… non scompare. A me tutto questo basta e avanza per regalarvi questa canzone”.

Da oggi in vendita online i biglietti per la seconda data romana del nuovo tour “Ultimo stadi 2024 – La favola continua…”