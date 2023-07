Malattia di Crohn: mangiare cibi naturali dimezza il rischio

Il consumo di alimenti non trasformati o minimamente trasformati, in particolare frutta e verdura, dimezza il rischio di sviluppare la malattia di Crohn

Uno studio prospettico europeo su quasi 400.000 pazienti monitorati per più di 10 anni ha dimostrato che il consumo di alimenti non trasformati o minimamente trasformati, in particolare frutta e verdura, dimezza il rischio di sviluppare la malattia di Crohn. Eppure, questo effetto protettivo non si trova tra i pazienti con colite ulcerosa. Questi risultati sono stati presentati alla French-language hepato-gastroenterology and digestive oncology conference (JFHOD 2023) e pubblicati su Clinical Gastroenterology and Hepatology.

“Questi dati suggeriscono che dovremmo consigliare ai nostri pazienti di consumare alimenti minimamente trasformati o non trasformati per ridurre il rischio di malattia di Crohn, in particolare i nostri pazienti ad alto rischio, come quelli con un parente stretto che soffre di tale condizione”, hanno affermato gli autori dello studio coordinati da Antoine Meyer, dell’ospedale Bicêtre di Parigi.

Alimenti ultraprocessati

Lo studio ha esaminato il legame tra alimenti trasformati e il rischio di sviluppare malattie infiammatorie intestinali (IBD), che includono la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Il consumo di alimenti ultraprocessati è risultato essere associato a un aumento del tasso di malattia di Crohn, ma questa tendenza non era significativa, a causa della mancanza di potere statistico. Tuttavia, una recente meta-analisi che ha incluso questo studio ha mostrato un aumento statisticamente significativo del 71% del rischio di malattia di Crohn associato a questo tipo di cibo, ha affermato Meyer durante la sua presentazione.

Nello studio europeo, come nella meta-analisi, che ha raccolto i dati di follow-up di oltre un milione di persone, il consumo di alimenti trasformati sembrava avere un effetto sull’incidenza della malattia di Crohn ma non su quella della colite ulcerosa. L’emergere di IBD ha coinciso con l’industrializzazione, con “prima la colite ulcerosa, poi la malattia di Crohn diversi decenni dopo”, ha detto Meyer. Oltre ai fattori genetici, i cambiamenti nella dieta sono ampiamente sospettati di essere responsabili, principalmente modificando il microbioma intestinale.

Si ritiene che il crescente consumo di alimenti ultraelaborati e ricchi di additivi, generalmente a basso contenuto di fibre e micronutrienti essenziali, interrompa il microbiota intestinale, portando a infiammazioni gastrointestinali.

Per esplorare questa ipotesi, Meyer e i suoi colleghi hanno analizzato i dati della coorte EPIC (European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition), istituita alla fine degli anni ’90 e che coinvolge 413.590 volontari sani (68% donne) provenienti da otto paesi europei. L’età media dei volontari al momento dell’arruolamento era di 51,7 anni. Tutti i partecipanti hanno risposto a un questionario sulle loro abitudini alimentari nei 12 mesi precedenti l’arruolamento.

Categorie di alimenti

I prodotti alimentari che sono stati consumati sono stati classificati in base alla misura in cui gli alimenti sono stati sottoposti a lavorazione (classificazione NOVA):

Alimenti non trasformati o minimamente trasformati: alimenti freschi o modificati da processi quali essiccazione, pastorizzazione, frantumazione, ecc. (es. frutta, verdura, latte, yogurt naturale, uova, riso e pasta).

Ingredienti culinari trasformati: sostanze derivate da alimenti del gruppo 1 mediante processi che includono la pressatura o la macinazione (p. es., zucchero, condimenti, amido, burro e olio vegetale).

Alimenti trasformati: prodotti semplici ottenuti da alimenti e ingredienti dei gruppi precedenti con lo scopo di aumentarne la durabilità o esaltarne le qualità sensoriali (es. formaggi, pane, cibi affumicati).

Alimenti ultraprocessati: prodotti ottenuti industrialmente miscelando più ingredienti. Questi alimenti possono includere additivi alimentari, proteine liofilizzate, amido modificato, ecc. Di solito sono ricchi di zuccheri aggiunti, sale e grassi saturi.

Durante il periodo di follow-up, durato in media 13,3 anni, sono stati identificati 179 casi di malattia di Crohn e 431 casi di colite ulcerosa.

L’analisi ha mostrato che le persone che consumavano grandi quantità di alimenti non trasformati o minimamente trasformati (il quartile più alto) avevano la metà delle probabilità di sviluppare la malattia di Crohn ( hazard ratio [HR]=0,57; 95% CI, 0,35-0,93) rispetto alle persone che avevano consumato la minor quantità di questo tipi di cibo (quartile più basso). Questo risultato è stato particolarmente significativo per frutta e verdura.

Per la colite ulcerosa, c’era una tendenza al ribasso rispetto al rischio di alimenti non trasformati o minimamente trasformati, ma la differenza non era significativa (HR=0,89; 95% CI, 0,65-1,21). In termini di consumo di alimenti ultraprocessati, il rischio di malattia di Crohn è aumentato tra le persone che ne consumavano di più, rispetto a quelle che ne consumavano di meno (HR=1,48; 95% CI, 0,79-2,76), ma la differenza non era significativa. Sembrava non esserci alcun impatto sull’incidenza della colite ulcerosa.

Questi risultati sono stati riassunti in una meta-analisi condotta in Canada in cui sono stati raccolti i dati di cinque studi prospettici sul legame tra alimenti trasformati e rischio di IBD. Gli studi che sono stati inclusi nell’analisi hanno coinvolto più di un milione di persone. Nel corso dello studio, 916 persone hanno sviluppato la malattia di Crohn e sono stati diagnosticati quasi 2000 casi di colite ulcerosa.

In questa meta-analisi, i ricercatori hanno dimostrato che esisteva un legame significativo tra il consumo di alimenti ultraprocessati e lo sviluppo della malattia di Crohn: il rischio di sviluppare la malattia era aumentato del 71% tra coloro che consumavano alimenti più ultraelaborati (HR=1,71; 95% CI, 1,37–2,14) rispetto a quelli consumati di meno. L’impatto non era ancora significativo per la colite ulcerosa.

Lo studio europeo ha dei limiti. Le abitudini alimentari sono state determinate sulla base di un questionario somministrato al momento dell’arruolamento e tali abitudini non sono state rivalutate. Questo pregiudizio significava che i legami tra le abitudini alimentari e il rischio di IBD erano “sottovalutati”, ha detto Meyer, “ma non inventati”.

I risultati suggeriscono che queste malattie infiammatorie “probabilmente hanno diversi meccanismi di insorgenza”, ha aggiunto Meyer. Ha ribadito che i fattori di rischio associati a queste due condizioni possono differire. Ad esempio, le diete povere di fibre favoriscono lo sviluppo della malattia di Crohn, mentre le diete ricche di zuccheri, acidi grassi e carne hanno maggiori probabilità di portare allo sviluppo della colite.

Sono state avanzate diverse ipotesi per spiegare l’eccesso di rischio di malattia di Crohn associato al consumo di alimenti ultraprocessati. Le possibilità includono uno squilibrio del microbiota intestinale o la modifica delle proteine infiammatorie. “Al momento non ci sono argomenti che ci permettano di favorire una teoria piuttosto che un’altra”, ha detto Meyer.

Antoine Meyer et al., Food Processing and Risk of Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis: A European Prospective Cohort Study Clin Gastroenterol Hepatol. 2022 Oct 12;S1542-3565(22)00929-6. doi: 10.1016/j.cgh.2022.09.031. Online ahead of print.

