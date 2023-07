Boom di offerte per lavorare con gli animali. Con CORSICEF si diventa professionisti dell’assistenza ai nostri amici a quattro zampe

Sempre più animali nelle case degli italiani, sempre più persone attente al loro benessere, e sempre più necessità di figure esperte che se ne prendano cura, soprattutto durante le vacanze. Dal rapporto Eurispes 2022 risulta che la pandemia ha chiaramente inciso sulla propensione degli italiani all’adozione di un animale da compagnia. Motivo per cui stanno aumentando sempre di più, oltre ai pet, anche le richieste di professionisti specializzati che sappiano occuparsene, con amore e competenza.

L’estate è un periodo che richiede grande attenzione per i nostri animali viste le partenze per le vacanze, ma è anche un momento da dedicare alla ridefinizione dei propri obiettivi professionali; CORSICEF® rilancia con la proposta di corsi per Professionista Animal Care. Che si tratti di salute, tutela o igiene dell’animale, la missione è sempre quella di assistere, accogliere, salvaguardare e favorire il benessere psico-fisico dei nostri amici pet.

Quanti e quali animali ci sono in Italia: quanto vale il mercato

Secondo la fotografia scattata da Euromonitor sui dati 2022, in Italia vivono circa 65 milioni di animali da compagnia. Quasi 19 milioni sono cani e gatti, 10 milioni solo i gatti, ormai stabilmente i pet da compagnia più presenti nelle case italiane. 30 milioni i pesci. Euromonitor ha stimato, inoltre, 12,88 milioni di uccelli ornamentali, mentre i piccoli mammiferi sono 1,8 di esemplari e i rettili 1,4 milioni.

Insomma, gli italiani sono innamorati degli animali, tanto che anche la spesa per loro cresce di anno in anno, nonostante una spinta inflazionistica che pesa molto sulle nostre tasche. Nel 2022, il mercato dei prodotti per l’alimentazione solo di cani e gatti in Italia ha sviluppato un giro d’affari di 2.759,5 milioni di euro, per un totale di 673.449 tonnellate vendute. Il trend è dovuto principalmente alla crescente attenzione da parte dei proprietari per un’alimentazione dei pet attenta al loro benessere e il costante investimento da parte dell’industria in ricerca e sviluppo di prodotti ad elevato valore aggiunto.

Professionista Animal Care: una figura sempre più richiesta

La salute, la cura, il benessere e l’educazione degli animali da compagnia sono aspetti sempre più importanti. Per questo sono sempre più le persone che hanno bisogno di un aiuto nella gestione quotidiana dei propri animali, o anche solo per periodi brevi. Il momento delle vacanze, ad esempio, è cruciale per chi ha degli animali in casa. A chi affidarli? Come assicurarsi che siano in buone mani? E anche, come poter offrire loro un tipo di cura e di benessere sempre maggiore?

In questo quadro, sta crescendo sempre di più la richiesta di professionisti Animal Care, figure che amano gli animali, hanno una particolare propensione a rapportarsi con loro, ma che allo stesso tempo hanno acquisito le conoscenze e le competenze necessarie per prendersene cura.

Dall’altra parte, in tanti si chiedono se la loro passione per gli animali possa trasformarsi in un lavoro vero. Un’occupazione che va oltre il mero impegno, e che porta grandi benefici anche in termini di benessere.

Dall’ambito della cura e del benessere a quello sanitario, le possibilità per lavorare con gli animali sono diverse: oltre al classico medico veterinario, che richiede però un corso di laurea ad hoc, ci sono altre figure, come assistente veterinario, ad esempio, ma anche dog sitter, addestratore cinofilo, toelettatore, addetto vendite nei pet shop.

Le proposte CORSICEF® per lavorare con gli animali

Il Professionista Animal Care deve conoscere tutto sugli animali di cui andrà ad occuparsi. Per offrire una formazione davvero adeguata e utile per trovare lavoro in questo ambito, CORSICEF® propone un corso base a distanza più quattro specializzazioni diverse.

Corso base per Professionista Animal Care 4.0

Il corso online base in Professionista Animal Care 4.0 approfondisce varie tematiche, dalla zoologia all’anatomia, dalla fisiologia all’alimentazione fino alle patologie dei nostri animali. Il corso è propedeutico alle specializzazioni.

Corso di specializzazione per Addestratore Cinofilo

Con il corso online di specializzazione per Addestratore Cinofilo si acquisiscono tutte le capacità tecniche che favoriscono l’intesa e il giusto equilibrio nel rapporto uomo-animale, in particolare il cane, nell’interesse di entrambi. Educazione, addestramento, pet therapy e molto altro.

Con il superamento del corso si ottengono i crediti per l’accesso diretto alla formazione pratica (di circa 50 ore) abilitante all’esame d’ammissione al Registro degli Addestratori Cinofili ENCI. La preparazione può essere svolta presso uno dei Centri di Formazione Riconosciuti ENCI. Ma non è finita qui si potrà ottenere anche il brevetto di 2° livello di Assistente Educatore Cinofilo Sportivo F.I.S.C.-Federazione Italiana Sport Cinofili e, integrando questo titolo con un corso pratico F.I.S.C. in una disciplina sportiva (Istruttore Sportivo di Agility, oppure rally-obedience, disc dog, obedience, ricerca sportiva, dog dance, ecc.) anche il Brevetto di Educatore Cinofilo Sportivo di 3° livello F.I.S.C. riconosciuto dal CONI e che permette di qualificarsi come Istruttore Sportivo Cinofilo.

Corso di specializzazione per Assistente veterinario

Con il corso online di specializzazione per Assistente Veterinario si acquisiscono tutte le conoscenze per assistere il veterinario nelle attività e nell’organizzazione del lavoro in uno studio, oltre ad approfondire competenze anche del mondo digital e della comunicazione social media. Dall’accoglienza dei clienti e dei loro amici animali all’assistenza al veterinario, si approfondiscono anche tematiche più specifiche riguardanti gli esami di laboratorio, le tecniche di indagine diagnostica e la conoscenza della strumentazione tecnica. Per studi veterinari, strutture di accoglienza e riabilitative, maneggi, acquari e molto altro.

Con il corso è compresa la licenza gratuita ADIUVET, il gestionale clinico amministrativo più utilizzato nelle cliniche e negli studi italiani dedicato alle strutture veterinarie.

Corso di specializzazione per Toelettatore

Con il corso online di specializzazione per Toelettatore si acquisiscono tutte le conoscenze per imparare a toelettare, relazionarsi e interagire con l’animale durante le fasi della toelettatura, ottenendo ottimi risultati e assicurando all’animale un momento di benessere.

Corso di specializzazione per Responsabile vendite pet shop

Con il corso on line di specializzazione per Responsabile Vendite Pet Shop si acquisisce la professionalità necessaria ad affrontare le mansioni e le responsabilità legate al mondo del commercio degli animali e dei prodotti a loro destinati. Pet market, prodotti, regole, come si gestisce un negozio per animali, tecniche di vendita e così via.

Per queste ultime due specializzazioni, utilizzando la piattaforma e-learning CORSICEF® è possibile sostenere l’esame per l’iscrizione al registro professionale CEPAS dedicato alla professione specifica.

Perché i CORSICEF® sono diversi

Il metodo didattico sviluppato da CORSICEF® è valutato come molto efficace perché permette a ciascun corsista di seguire il proprio ritmo di studio, apprendendo con i propri tempi, in base alle proprie esigenze. Grazie alla Formazione a distanza (FAD), si studia quando e dove si vuole.

Formazione flessibile e innovativa, online: la FAD non dà vincoli di orari e di luogo e permette di organizzare perfettamente le sessioni di studio, anche grazie a contenuti modulari che semplificano il processo di apprendimento. Sull’innovativa piattaforma di social e-learning sviluppata da CEF Publishing, si può misurare la comprensione di ogni unità didattica grazie ai test di autovalutazione che preparano ad affrontare al meglio le verifiche finali.

I webinar permettono di fruire comodamente da casa di contenuti aggiornati e di approfondimenti di esperti, mantenendo l’interattività tipiche di un evento in presenza: si ha infatti la possibilità di intervenire per fare domande e condividere idee con i relatori. Formatori esperti del settore sono sempre a disposizione.

Le iscrizioni sono sempre aperte: si può iniziare il corso quando si vuole, in qualunque momento dell’anno. Unico requisito è avere almeno 16 anni ed essere in possesso della licenza media (per i non madrelingua è necessario conoscere l’italiano almeno a livello B1).