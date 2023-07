L’attività fisica è in grado di innalzare la soglia del dolore

Un nuovo studio offre prove limitate che l’attività fisica è correlata con soglie di riflesso nocicettivo di flessione più elevate e modulazione del dolore condizionato

I risultati di un nuovo studio offrono prove limitate che l’attività fisica è correlata con soglie di riflesso nocicettivo di flessione (NFR) più elevate e modulazione del dolore condizionato (CPM). I dati sono stati presentati all’ International Association for the Study of Pain Conference di Toronto.

Lo studio ha incluso una revisione sistematica e una meta-analisi che forniscono prove aneddotiche che l’attività fisica influenza l’NFR, con atleti molto attivi che hanno soglie NFR più elevate rispetto alle persone meno attive, oltre a due studi sperimentali trasversali che hanno esaminato la relazione tra attività fisica e NFR o CPM.

“Esistono prove preliminari che uno stile di vita fisicamente attivo sia benefico per la modulazione centrale del dolore negli adulti sani, mentre uno stile di vita sedentario sembra essere dannoso per la modulazione centrale del dolore”, ha affermato la ricercatrice principale Jessica Van Oosterwijck, ricercatrice post-dottorato nella Pain Research Unit presso il Dipartimento di Scienze Riabilitative, Facoltà di Medicina e Scienze della Salute dell’Università di Ghent, in Belgio.

“Questo studio ha dimostrato che non è necessaria molta attività per aiutare la modulazione centrale del dolore: l’aumento del numero di passi al giorno e un’attività moderata si traducono già in un miglioramento significativo. Questi potrebbero essere obiettivi raggiungibili per molte persone, comprese le persone che soffrono di dolore cronico.

Conteggio dei passi

Lo studio è stato stimolato dalla mancanza di ricerca sull’associazione tra attività fisica e misure sperimentali di CPM, come l’attività fisica, e dal fatto che la letteratura sulla relazione tra attività fisica e NFR è limitata e non sintetizzata.

I ricercatori hanno cercato di spiegare l’influenza di fattori fisiologici come l’età, il sesso, il ciclo mestruale e l’uso di contraccettivi orali; etnia; genetica; fattori psicologici; e l’attività fisica sull’ NFR.

I due studi trasversali, che hanno utilizzato la correlazione e le analisi di regressione lineare gerarchica controllando i fattori di confusione demografici e cardiovascolari, hanno cercato di aggiungere materiale alle prove trovate nella revisione della letteratura per una correlazione tra attività fisica e CPM.

La prima analisi trasversale ha esaminato la relazione tra attività fisica e NFR tra 54 adulti sani. L’NFR è stato suscitato dalla stimolazione elettrica transcutanea del nervo surale e dall’elettromiografia di superficie del muscolo bicipite femorale omolaterale.

L’attività fisica è stata registrata per sette giorni consecutivi ed è stata valutata utilizzando il questionario sull’attività fisica internazionale riportato dal paziente e l’accelerometria basata sul monitor.

Un numero di passi più elevato indicava un aumento della soglia NFR, definita come l’intensità dello stimolo a cui veniva suscitato un NFR. Un’attività più sedentaria indicava una diminuzione dell’NFR, dal 35,8% (p=0,014) al 35,9% (p=0,014) della varianza. Inoltre, più tempo trascorso facendo attività fisica di intensità moderata ha portato a un aumento delle soglie NFR, dal 23,0% (p=0,047) al 37,1% (p=0,002) di varianza.

I risultati hanno suggerito che quantità maggiori di conteggi di passi prevedevano soglie NFR più elevate, rappresentando il 35,2% (p=0,003) della variazione della soglia NFR. Inoltre, il CPM ha mostrato una correlazione significativa con l’attività fisica auto-riportata.

Efficacia dell’esercizio

Van Oosterwijck ha spiegato che le misure autodichiarate dell’attività fisica “hanno certamente i loro benefici; sono facili da usare e i risultati possono essere facilmente analizzati”, ma ha avvertito che “sono anche soggetti a bias di richiamo, poiché potrebbero verificarsi errori quando le persone devono ricordare quanta attività – quanti giorni, ore, minuti alla settimana – svolgono e quanto intense sono state queste attività”.

La seconda analisi trasversale ha esaminato la relazione tra attività fisica e CPM in 105 adulti sani. Lo stimolo di condizionamento includeva l’immersione delle mani in acqua a una temperatura di 45,5°C, lo stimolo del test che provocava dolore alla pressione, fino alla soglia utilizzando l’algometria sul muscolo del collo, sul dito medio e sul polpaccio.

Una maggiore durata dell’attività fisica moderata è stata correlata con un aumento della grandezza del CPM, dal 3,5% (p=0,038) al 4,2% (p=0,023) della varianza.

“Dato che il disegno dello studio è trasversale e ha avuto un campione di persone sane, la conclusione degli autori che suggerisce che questo studio ‘spiega l’efficacia dell’esercizio come strategia di trattamento per i pazienti con dolore cronico’ è speculativa”, ha detto Brendan Mouatt, dottorando e docente presso il Department of Allied Health and Human Performance, University of South Australia, ad Adelaide.

“Il lavoro precedente ha suggerito che è necessario prestare attenzione quando si estrapolano modelli sperimentali di dolore verso condizioni di dolore cronico del mondo reale. Nel complesso, il messaggio è vero che con un impegno relativamente realizzabile nell’attività fisica, sembra esserci un’associazione con il miglioramento della modulazione del dolore e dell’elaborazione della nocicezione per le persone sane”.

Il Dr. Mouatt ha osservato che la ricerca futura utilizzando un progetto prospettico con la manipolazione dei livelli di attività fisica aiuterebbe a chiarire ulteriormente le relazioni tra attività fisica, nocicezione spinale e risposte di modulazione del dolore endogeno.

