Cocktail: come preparare il “Bedda Mia” di Giulia Castellucci

“Bedda Mia” è il nuovo arrivato nella drink list sobria di Bibite Sanpellegrino, a idearlo è Giulia Castellucci, Bar Manager di Co.So Cocktail & Social

Costumi interi, borse di paglia e aperitivi senza alcol: gli ingredienti per l’estate 2023 ci sono tutti. Anche quest’anno la bella stagione è all’insegna della sobrietà, con i cocktail analcolici che fanno sempre più tendenza fra i consumatori. I mesi più caldi di questo anno, infatti, vedranno come protagonista il nuovo arrivato nella drink list sobria di Bibite Sanpellegrino: si tratta di Bedda Mia, il cocktail analcolico ideato da Giulia Castellucci, Bar Manager di Co.So Cocktail & Social, a base di Chinò Sanpellegrino.

La tendenza della Sobrietà all’Italiana, che punta proprio alla sobrietà come stile di vita, ha acquisito sempre maggiore popolarità soprattutto tra Millenials e Generazione Z, che decidono di rivalutare la scelta di consumare alcol in situazioni di socialità e convivialità preferendo invece alternative analcoliche.

Questo nuovo stile di vita è stato abbracciato appieno dalle Bibite Sanpellegrino che, andando incontro a questa esigenza, hanno dato vita ad una drink list completamente analcolica che porta con sé una ventata di freschezza, leggerezza, colore e, chiaramente, di gusto tipicamente italiano. Grazie anche alla collaborazione con alcuni dei migliori bartender di tutta Italia, le Bibite hanno dato vita ad esperienze di mixology uniche e straordinarie, aggiungendo, questo mese, una nuova proposta che incarna al meglio la freschezza dell’estate: il cocktail Bedda Mia, nato dalla collaborazione con Giulia Castellucci, celebre barmanager e comproprietaria di Co.So Cocktail & Social.

Il cocktail analcolico Bedda Mia rimanda subito alla Sicilia: già a partire dal nome, infatti, è possibile viaggiare verso questa bellissima isola, sentirne il calore sulla pelle e apprezzarne il profumo. Preparare questo drink richiede alcuni semplici passaggi, conditi con un pizzico di creatività: l’uso di prodotti di origine siciliana sarà quel tocco in più che permetterà di gustare appieno il sapore di questa straordinaria terra. Per prima cosa occorre attrezzarsi di uno shaker, in cui andranno versati gli ingredienti: il gin analcolico, il succo di limone, che aggiunge la nota acida, e infine lo sciroppo di caramello salato, a bilanciare. Lo shaker andrà poi riempito con del ghiaccio fresco, prima di shakerare e filtrare in un bicchiere collins precedentemente freddato. A coronare questo connubio di sapori è poi Chinò Sanpellegrino, il cui gusto inconfondibile nasce dai chinotti siciliani, provenienti da una filiera controllata e raccolti all’inizio della maturazione. Questi frutti, dal profumo unico, crescono in Sicilia sotto i raggi del sole del Mediterraneo e il calore dell’Etna, e donano alla bibita note intense di agrume candito e un gradevole finale bitter, dato dalle note legnose che rimangono sul palato, in un perfetto equilibrio tra dolce e amaro. Infine, a chiudere il cocktail e dare un tocco di colore sono un ciuffo di menta fresca e una rondella di arancia disidratata, che accompagnano in un viaggio nei profumi e nei colori del Sud Italia.

Ad essere celebrata in questo cocktail, dunque, è proprio la Sicilia, un territorio di antiche tradizioni nonché una terrazza naturale a picco sul mare in cui spicca imponente il vulcano Etna, dove vengono raccolti i chinotti che danno vita a Chinò Sanpellegrino. Bedda Mia è quindi un’esperienza tutta siciliana, che non solo vuole ricreare l’atmosfera che si vive in questa terra, ma anche far provare tutte le emozioni che si sperimentano durante i mesi più caldi dell’anno: è una dichiarazione d’amore all’estate, alla “bedda” Sicilia e alla voglia di rendere questi mesi i più belli di sempre.

COCKTAIL BEDDA MIA

INGREDIENTI

45 ml Gin analcolico

30 ml Succo di Limone

20 ml Sciroppo di Caramello Salato

Fill Chinotto Sanpellegrino

Bicchiere: Collins Sanpellegrino

Tecnica: Shake&Strain

Guarnizione: Menta + Arancia Essiccata

PREPARAZIONE

Preparare uno Shaker e versare Gin, Succo di Limone e Sciroppo di Caramello Salato, riempire di ghiaccio, shakerare e filtrare nel bicchiere alto precedentemente freddato e colmare con il Chinò Sanpellegrino infine, guarnire con un ciuffo di menta e una rondella di arancia disidratata.