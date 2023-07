Lafarmacia attiva il servizio di screening per l’esame della tiroide

Non si arresta la crescita e lo sviluppo de “Lafarmacia.” che fa un ulteriore passo in avanti per la salute ed il benessere dei cittadini. La rete di Hippocrates Holding, che da sempre ha a cuore la prevenzione, arricchisce la sua offerta di servizi con l’esame per il controllo della tiroide.

Grazie ad una collaborazione con MERCK, azienda scientifica e tecnologica leader nei settori Healthcare, Life Science ed Electronics, il personale dei punti vendita “Lafarmacia.” ha concluso un percorso formativo a 360° sulla tiroide, così da poter rispondere in maniera puntuale alle domande e i dubbi di tutti i clienti/pazienti che desidereranno ricevere un approfondimento in merito. Sarà inoltre possibile sottoporsi ad un rapido test in giornate dedicate.

“Lafarmacia.” ha quindi conseguito il riconoscimento di Esperta nel controllo della Tiroide.

L’ampliamento dell’offerta dei servizi proposti da “Lafarmacia.” con questo esame specifico, conferma l’incessante processo di sviluppo ed innovazione che Hippocrates Holding sta portando avanti. Una vera rivoluzione per il mondo antico della farmacia.

L’esigenza di una sanità pubblica, più snella e facilmente accessibile, che vede la rinascita della farmacia nel ruolo di presidio sanitario territoriale, sempre più vicino al cittadino.

Non una sfida al SSN ma un aiuto e un appoggio collaborativo, perché chiunque possa perseguire il proprio benessere in modo semplice, pratico e sicuro.

“La natura intrinseca della farmacia è di servire il territorio e di prendersi cura delle persone. Noi crediamo molto nel settore servizi e nel suo potenziale, che rimarca la centralità della farmacia come punto di riferimento per la salute sul territorio.” ha dichiarato Davide Tavaniello, CEO e Co- Fondatore di Hippocrates Holding.

“Per questo motivo impostiamo le nostre farmacie in modo che non siano meramente dei luoghi di dispensazione del farmaco, ma dei centri di assistenza e supporto, concepiti in modo da accogliere i clienti nel miglior modo possibile e offrire loro la massima competenza e professionalità”.

“Per un’azienda come la nostra, che ama definirsi In Love with Care, avere cura delle persone vuol dire prendere in considerazione tutti i loro needs di salute non soddisfatti. Non ci limitiamo quindi a rispondere ai bisogni terapeutici, ma promuoviamo progetti che vanno oltre il farmaco, con iniziative di prevenzione ed educazione sulla salute” ha dichiarato Dario Floris, Direttore Fertility & Cardiovascular, Metabolism, Endocrinology di Merck Italia. “Fare una concreta differenza nella vita delle persone è da sempre la nostra mission, e per realizzarla appieno non esitiamo a identificare partner di valore coi quali collaborare: siamo davvero felici di aver potuto mettere il nostro know-how a disposizione de “Lafarmacia.”, contribuendo al lancio di un nuovo servizio che, ne siamo certi, potrà essere molto utile per informare i cittadini sui disturbi della tiroide ed aiutare a riconoscere i sintomi di queste patologie, non sempre facili da identificare”.