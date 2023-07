Dal 24 luglio aumentano le tariffe delle Poste: la lista dei rincari

Da lunedì 24 luglio aumentano le tariffe dei servizi di Poste Italiane: protesta il Codacons che parla di aumenti incomprensibili

Il Codacons è pronto alla battaglia legale contro gli aumenti delle tariffe annunciate da Poste Italiane che scatteranno da lunedì 24 luglio. “Si tratta di rincari assurdi e incomprensibili – attacca il presidente Carlo Rienzi –. Il rialzo delle tariffe, infatti, riguarda moltissimi servizi utilizzati dagli utenti, e porterà nelle casse della società introiti che non appaino giustificati da un proporzionale aumento dei costi a carico di Poste. Per tale motivo chiederemo all’Agcom tutte le carte che hanno portato all’emanazione della delibera che da il via libera ai rincari, e stiamo valutando un ricorso al Tar del Lazio per gli impugnare gli atti e bloccare gli aumenti” conclude Rienzi.

I rincari dei servizi delle Poste

Nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni disposte dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la Delibera 160/23/CONS del 27 giugno 2023, varieranno le condizioni economiche dei Servizi Universali di corrispondenza e pacchi così come di seguito indicato.

Nello specifico, a partire dal 24 luglio 2023 varieranno le condizioni economiche dei seguenti servizi:

Le tariffe della Posta1 (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 100 grammi, di formato piccolo e medio, varierà da € 2,80 a € 2,90

Le tariffe della Posta1 Pro saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 100 grammi, di formato piccolo e medio, varierà da € 2,10 a € 2,25. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Posta1online nazionale

Le tariffe della Posta4 (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi di formato piccolo standard varierà da € 1,20 a € 1,25

Le tariffe della Posta4 Pro saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi di formato piccolo standard varierà da € 0,95 a € 1,02. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Posta4online nazionale

Le tariffe della Posta Massiva saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso, destinazioni e opzioni di omologazione. In particolare, la tariffa per gli invii omologati fino a 20 grammi, destinati alle aree metropolitane (AM) varierà da € 0,29 a € 0,31

La tariffa dell' Avviso di ricevimento nazionale retail varierà da € 0,95 a € 1,00. Tale incremento avrà effetto, in particolare, sui seguenti servizi (e sulle relative offerte): Posta Raccomandata per l'Italia, Posta Raccomandata Giudiziaria e, ove spediti presso Ufficio Postale, Posta Assicurata per l'Italia, Poste Delivery Standard, Pieghi di libri con diritto di raccomandazione

La tariffa dell' Avviso di ricevimento nazionale business varierà da € 0,75 a € 0,80. Tale incremento avrà effetto, in particolare, sui seguenti servizi Business (e sulle relative offerte): Raccomandata Pro, Raccomandata Smart, Assicurata Smart, Assicurata Smart a tariffa speciale, Pieghi di Libri Business, Poste Delivery Standard

La tariffa dell' Avviso di ricevimento internazionale varierà da € 1,25 a € 1,30. Tale incremento avrà effetto, in particolare, sui seguenti servizi universali (e sulle relative offerte): Poste Delivery International Standard (Ufficio Postale e Poste Delivery Web a tariffe speciali), Raccomandata Internazionale, Assicurata Internazionale, M-Bags Economy con diritto di raccomandazione, Raccomandata Online estero

Le tariffe della Posta Raccomandata (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 5,60 a € 5,80. Tali aumenti saranno applicati anche alla Raccomandata Giudiziaria e alla Posta Raccomandata da te (Retail)

Le tariffe della Posta Raccomandata Pro saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 3,70 a € 3,97. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Raccomandata Online nazionale . Per il servizio di Raccomandata Online varierà anche l'Avviso di ricevimento nazionale business da € 0,75 a € 0,80

Le tariffe della Posta Raccomandata Smart saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e destinazione. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi, destinati alle aree metropolitane (AM) varierà da € 2,42 a € 2,60

Le tariffe della Posta Assicurata saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi standard, con valore assicurato fino a € 50, varierà da € 6,20 a € 6,40

Le tariffe della Posta Assicurata Smart saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi, con valore assicurato fino a € 50, varierà da € 5,30 a € 5,69

Le tariffe dell' Atto Giudiziario , comprensive della quota forfettaria di CAN e CAD , subiranno modifiche in tutti gli scaglioni di peso. L'importo complessivo dovuto per invii accettati presso gli Uffici Postali fino a 20 grammi varierà da € 10,85 a € 11,45, mentre per gli invii accettati presso i centri business (anche con l'opzione bolgetta), ivi compresi quelli dei Servizi Integrati Notifiche, varierà da € 10,45 a € 11,05. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Atto Giudiziario Business Online

Le tariffe dei Pieghi di Libri saranno incrementate nel primo scaglione di peso. In particolare, la tariffa per gli invii accettati presso gli Uffici Postali, fino a 2 kg, varierà da € 1,28 a € 1,35, mentre per gli invii accettati presso i centri business la tariffa per gli invii fino a 2 kg varierà da € 1,2787 a € 1,3490

Le tariffe del Poste Delivery Standard ("Pacco Ordinario Nazionale") saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii da 0 a 3 kg di formato standard varierà da € 9,40 a € 9,90

Per il prodotto Poste Delivery International Standard ("Pacco Ordinario Internazionale") saranno incrementate le tariffe per tutti i Paesi di destinazione. In particolare, la Zona 1, fino a 1 Kg, varierà da € 24,00 a € 24,80. Varieranno anche gli importi nel caso di pre-accettazione online, in particolare la Zona 1, fino a 1 Kg, varierà da € 23,00 a € 23,80

Le tariffe della Postapriority Internazionale saranno incrementate per tutti i formati e scaglioni di peso e per tutte le zone di destinazione tariffaria. In particolare, la tariffa per gli invii in Zona 1 fino a 50 grammi, formato normalizzato e compatto, varierà da € 3,50 a € 3,60. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Posta1online estero

Le tariffe della Postamail Internazionale saranno incrementate per tutti i formati e scaglioni di peso e per tutte le zone di destinazione tariffaria. In particolare, la tariffa per gli invii, formato normalizzato, per la Zona 1 fino a 20 grammi varierà da € 1,25 a € 1,30. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Posta4online estero

Le tariffe della Raccomandata Internazionale saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone di destinazione tariffaria. In particolare, la tariffa per gli invii in Zona 1 fino a 20 grammi varierà da € 7,10 a € 7,35. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Raccomandata Online estero

Le tariffe della Assicurata Internazionale saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone di destinazione tariffaria. In particolare, la tariffa per gli invii in Zona 1, con valore assicurato fino a € 50, fino a 20 grammi varierà da € 8,30 a € 8,55

Le tariffe di Economy e Premium Mail saranno incrementate per tutti i formati e scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii di Economy Mail in Zona 1 fino a 20 grammi, formato normalizzato, varierà da € 0,39 a € 0,42. La tariffa per gli invii di Premium Mail in Zona 1 fino a 20 grammi, formato normalizzato, varierà da € 0,52 a € 0,56

Le tariffe di M-bags Economy e Premium saranno incrementate per tutti i formati e scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii di M-Bags Economy in Zona 1 fino a 5 kg, varierà da € 8,26 a € 8,87. La tariffa per gli invii di M-Bags Premium in Zona 1 fino a 5 kg, varierà da € 12,91 a € 13,87. Inoltre, la tariffa del diritto di raccomandazione applicato a M-bags Economy varierà da € 8,26 a € 8,87

Inoltre, con diversa ricorrenza che sarà resa nota quanto prima – con un preavviso di 30 giorni rispetto alla data di entrata in vigore – sono previsti ulteriori interventi sui Servizi Universali dedicati alla clientela Business e PA.

Infine, si comunica che la tariffa del servizio accessorio Contrassegno per spedizioni universali nazionali (ove disponibile) sarà incrementata dal 24 luglio 2023 in tutte le opzioni (Bollettino, Vaglia, Assegno postale). In particolare, la tariffa complessiva del Contrassegno con Bollettino postale varierà da € 2,27 a € 3,00; quella con Vaglia varierà da € 10,77 a € 11,00; quella con Assegno Postale varierà da € 2,58 a € 2,81. Inoltre, il Contrassegno per l’estero varierà da € 2,27 a € 3,00.

Le informazioni di dettaglio relative alle variazioni introdotte sono disponibili nella documentazione disponibile ai link sottostanti, presso gli Uffici Postali e negli altri Centri di Accettazione.