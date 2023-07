Maria Sofia Federico parla in esclusiva a Cusano Italia TV

Maria Sofia Federico in esclusiva a Cusano Italia TV: “Pier Silvio Berlusconi sbaglia a non volere persone come me al GF VIP”

Da “Il Collegio” alla decisione di diventare una sex worker su OnlyFans, fino all’iscrizione alla Rocco Siffredi Academy. Nel mezzo le critiche pubbliche dei suoi genitori. Maria Sofia Federico è stata al centro dell’attenzione mediatica negli ultimi mesi e ora dice la sua, a 360 gradi, nell’intervista di Manuela Poidomani durante la trasmissione “La chiamano estate” su Cusano Italia Tv.

Riguardo a OnlyFans e le critiche ricevute, Maria Sofia Federico ha spiegato: “Quello dei soldi facili su OnlyFans è un mito smentito in miliardi di modi. Solo l’1% degli iscritti riesce a guadagnare almeno 200 dollari al mese. Se dovessi trovare miei coetanei interessati ad entrare in questo mondo, gli direi di pensarci mille volte, perché, oltre a non guadagnare tantissimo a meno che non hai una visibilità come me, c’è anche il problema che non ti assumono da altre parti perché c’è un pregiudizio di mer*a, oltre al fatto che non tutti hanno la forza di sopportare quello che ti viene detto. Io sono additata come una succhia sangue che vuole soldi facili e per questo vende il suo corpo… Ciò mi fa ridere, la gente spende moltissimo per prendersi lo sfizio di guardare un mio contenuto o per interagire con me, chissà però se ha mai speso un euro per una causa a fin di bene come faccio io con quello che guadagno”.

Secondo Sara Tommasi, Maria Sofia ha sbagliato ad entrare nel mondo dell’hard perché “dal porno non si torna indietro”. La Federico ha replicato così: “Sono molto stanca delle persone che stanno a sindacare su quello che faccio con il mio corpo. Proprio per il fatto che dal porno non si torna indietro, come se ci fosse qualcosa di male nel farlo, è necessario lottare. E’ proprio questo il motivo per cui ho deciso di portare avanti la mia battaglia. Il porno e l’erotismo sono due cose diverse, ma il porno non è meno dignitoso dell’erotismo. Far eccitare una persona con un contenuto brutale non è una vergogna, non bisogna demonizzare il sesso, vederlo come qualcosa di sporco. Esistono vari tipi di arte e anche questa secondo me è valida”.

Secondo quanto riportato dalla stampa, Pier Silvio Berlusconi avrebbe ordinato alla produzione del “Grande Fratello VIP” di non chiamare influencer e creator di OnlyFans. Maria Sofia Federico ha commentato così le parole dell’Ad di Mediaset: “Indipendentemente dal chiaro pregiudizio che c’è dietro, riguardo alle persone della mia categoria, a Pier Silvio Berlusconi dico: tu che fai televisione non ti rendi conto che il cinema è stato sostituito dalla tv e ora la tv sta per essere sostituita dai social? Non ti viene in mente che per cercare di avvicinare la tua generazione alla generazione zeta, dovresti mettere in mezzo dei personaggi come me?”.