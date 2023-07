A Chioggia e Porto Tolle in vacanza con il cane e il cavallo

A Isamar di Isolaverde di Chioggia (Ve) e a Barricata Holiday Village di Porto Tolle (Ro), nel cuore del Parco del Delta del Po, vacanze con cane e cavallo

Esiste un luogo immerso nella natura dove il nostro amato cane e persino i cavalli possono farsi una vacanza in santa pace con noi? Sì! I villaggi del gruppo Isaholidays hanno pensato proprio a tutto con tanti servizi e possibilità per chi cerca aree di soggiorno attrezzate e pet friendly. Al mare o immersi nel verde del Parco del Delta del Po, in spiaggia, passeggiando tra dune, radure e lagune oppure nella comodità del proprio chalet. Basta impostare il navigatore verso Isamar Holiday Village di Isolaverde di Chioggia (Ve) e Barricata Holiday Village di Port Tolle (Ro): c’è veramente l’imbarazzo della scelta per divertirsi e far divertire i piccoli e grandi amici che ogni giorno ci regalano affetto e amore incondizionato. Qui avranno anche la possibilità di farsi un bagno in aree riservate, di correre o di galoppare assaporando la brezza della libertà.

Tra mare e natura, a cavallo o insieme a Fido

I villaggi Isaholidays godono di una posizione ideale per escursioni e passeggiate nelle isole più belle del litorale veneziano, oppure nei territori più selvaggi della Biosfera Unesco che si apre nel Parco del Delta del Po.

Isamar Holiday Village è la meta perfetta per raggiungere Chioggia, godere le bellezze di questa cittadina dal fascino antico, vivere l’esperienza del mercato del pesce, prendere un traghetto per Pellestrina o per il lido di Venezia.

Barricata Holiday Village si trova invece in uno dei più affascinanti contesti naturalistici del mondo, racchiuso tra spiagge, lagune, boschi e dune tutte da esplorare sempre in compagnia dei nostri amici animali. I villaggi sono entrambi luoghi attrezzati per i cani che possono spassarsela nella dog beach o all’agility camp con in più la possibilità, a Barricata, di far vivere al proprio cavallo l’esperienza unica del Ranch del Mare.

Dog beach, agility camp e travel dog

Per chi ha voglia di rilassarsi, ci sono tanti spazi sia a Isamar che a Barricata per giocare con il proprio cane. I bambini possono portare a spasso i loro piccoli amici al guinzaglio sia tra le vie alberate dei villaggi, sia in spiaggia dove gli animali possono correre e farsi un bel bagno rinfrescante. Nelle vicinanze si trova tutto quello che può servire: negozi specializzati, veterinario, toelettatura per una vacanza senza pensieri. C’è poi la possibilità di starsene in pace sotto l’ombrellone grazie alla dog beach con aree appositamente attrezzate e docce per il lavaggio, oppure farli sgranchire in libertà negli spazi gioco e all’agility camp presenti in entrambi i villaggi. A Barricata c’è il travel dog, un servizio esclusivo con un educatore cinofilo certificato per attività di allenamento e divertimento.

In bungalow, nelle lodge tent o in chalet il posto per Fido c’è

Nei villaggi Isaholidays il cane può soggiornare ovunque. Negli chalet e nei bungalow di Isamar, negli appartamenti di Isaresidence Holiday Resort dove avranno anche un giardinetto privato oppure, per chi sceglie la formula glamping (la nuova filosofia del campeggio con tutti i confort), anche nelle lodge tent di Barricata Holiday Village.

Il Ranch del Mare per galoppare in libertà

Scoprire il Parco del Delta del Po a cavallo è un’esperienza da provare per sentirsi vivi, autentici, liberi. Il paesaggio, le prospettive, gli odori, le visioni che si aprono all’altezza della sella cambiano di continuo e non esiste un binomio migliore per regalarsi l’emozione di vivere la natura cavalcandone le bellezze. Per gli appassionati dell’equitazione e gli amanti di questo splendido animale, è finalmente possibile venire in vacanza insieme. A Barricata Holiday Village c’è il Ranch del Mare, un vero e proprio maneggio con paddock, box spaziosi e perfettamente attrezzati dove il vostro cavallo potrà vivere in branco ed essere alimentato con fieno ed erba fresca. Un ambiente completamente immerso nella natura e a pochi passi dal mare dove godere delle migliori condizioni climatiche, specialmente in estate. Un luogo dove è possibile persino tuffarsi in mare dopo una bella cavalcata. Il team del ranch è gestito dagli istruttori e guide equestri Chiara Angelini e Fausto Sturaro, grandi appassionati del cavallo e del suo benessere. Infine a Barricata c’è l’unica spiaggia che consente l’accesso al mare ai cavalli per tutta l’estate.

Il cavallo, un passaporto per la natura in spiaggia o tra cigni e fenicotteri

Al Barricata Holiday Village il Ranch del Mare offre anche la possibilità di conoscere per la prima volta il magico mondo del cavallo e far provare il battesimo della sella sia agli adulti che ai bambini dai 4 anni in su. Le guide certificate Fise ed Engea organizzano per gli ospiti lezioni di equitazione, lezioni su pony per i più piccoli e passeggiate a cavallo nel Parco, lungo argini, dune e valli. Ma l’esperienza davvero unica e difficilmente ripetibile altrove, è la passeggiata a cavallo sul mare, all’alba o al tramonto, quando si sente solo il rumore delle onde che si infrangono sulla riva e il sole dipinge i paesaggi di diversi colori. Si può rimanere in sella a riva oppure provare l’ebbrezza di tuffarsi in acqua e fare il bagno insieme al proprio cavallo.

Un’altra passeggiata imperdibile è quella di Porto Tolle, nel cuore del Parco. Si attraversa la campagna, si percorrono le valli da pesca e le sommità arginali fino ad arrivare al mare tra cigni e fenicotteri. Le passeggiate vengono organizzate di giorno, ma anche in notturna per godere le serate di luna piena.