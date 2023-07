Dalla terapia intensiva ai social: il ritorno di Madonna

Madonna sui social dopo la terapia intensiva: “Tornerò il prima possibile”. La popstar ringrazia tutti per l’affetto e pubblica una foto acqua e sapone: ecco come si modifica il tour

Madonna sta bene ed è in via di guarigione. È la stessa popstar a rassicurare i fan con un post pubblicato su Instagram. Un messaggio atteso dopo il ricovero in terapia intensiva a seguito di un’infezione batterica.

“Grazie per la vostra energia positiva- scrive la cantante- per le preghiere e i messaggi di pronta guarigione e incoraggiamento. Ho sentito il vostro amore. Sono sulla via della ripresa e sono grata per tutte le benedizioni della mia vita“.

Madonna, in quei giorni di fine giugno, stava provando senza sosta per il tour mondiale di ben 84 date. Un impegno imponente per il quale anche gli amici della star erano preoccupati. Troppo alti i ritmi di lavoro che stava sostenendo.

COSA NE SARÀ DEL TOUR

Ora Miss Veronica Ciccone (che insieme al messaggio ha pubblicato una foto acqua e sapone) si ferma, pensa a sé stessa, ma anche al recupero dei concerti.

“Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei figli- spiega-. Il secondo è stato il desiderio di non voler deludere chi aveva comprato i biglietti per il mio tour. Inoltre, non volevo deludere le persone che hanno lavorato instancabilmente con me per mesi per creare questo show. Odio deludere tutti”.

E aggiunge: “Il mio obiettivo ora è prendermi cura della mia salute e tornare forte e vi assicuro che tornerò il prima possibile”.

Sui concerti dice: “Il piano attuale è di rischedulare la leg del tour in Nord America e di cominciare ad ottobre dall’Europa”.

Il Celebration Tour, questo il nome dato ai live, sarebbe dovuto partire da Vancouver il 15 luglio. Madonna passerà anche dall’Italia il 25 novembre: si esibirà al Mediolanum Forum di Milano.